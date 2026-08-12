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Villen in Vega Baja del Segura, Spanien

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Torrevieja
117
Orihuela
356
Pilar de la Horadada
146
Rojales
225
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1 299 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
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International real estate agency Habita
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Dieses exklusive Einfamilienhaus befindet sich in der renommierten Ciudad Quesada und bietet…
$961,716
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 241 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Einfamilienhaus mit sechs S…
$2,26M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Daya Nueva, Spanien
Villa
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Gelegen in het charmante stadje Daya Nueva, biedt dit residentiële complex onafhankelijke wo…
$461,139
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Villa in Algorfa, Spanien
Villa
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in La Finca Golf Algorfa Costa Blanca Zuid Exclusieve vi…
$613,906
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Freistehende Villa im mediterranen Stil mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Ciudad Ques…
$1,02M
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Villa in San Fulgencio, Spanien
Villa
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Neue Villen mit privatem Pool in Oasis de la Marina, Costa BlancaModerne Häuser in ruhiger L…
$482,106
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
MODERNE NEUBAUVILLEN IN VILLAMARTIN Neubauvillen mit 2 Modellen zur Auswahl: 1 ode…
$778,893
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 244 m²
In einer privilegierten Lage in Ciudad Quesada besticht dieser exklusive Komplex aus sieben …
$957,525
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 900 m²
Diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern befindet sich ideal auf einem Grundst…
$622,014
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Villa in San Fulgencio, Spanien
Villa
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Gelegen in San Fulgencio, biedt deze exclusieve collectie van 7 vrijstaande woningen een bev…
$420,895
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Villa in Entrenaranjos, Spanien
Villa
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
In der charmanten Stadt Orihuela gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 32 freistehend…
$634,110
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Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
$526,961
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Neubauvillen mit Blick auf den Golfplatz in Ciudad Quesada Exklusivität und Natur neben dem…
$1,37M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 358 m²
Luxusvilla in Ciudad QuesadaTauchen Sie ein in absoluten Luxus in dieser Traumvilla in Ciuda…
$998,405
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 171 m²
Diese beeindruckenden exklusiven Villen befinden sich in der renommierten Gegend von Torrebl…
$699,000
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
MwSt.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Daya Nueva, Spanien
Villa
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Neue Villen mit privatem Pool in Daya Nueva, Costa BlancaModerne zweiteilige und freistehend…
$422,383
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Villa 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Schöne Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrlichem See…
$487,139
MwSt.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
$1,26M
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Villa in San Fulgencio, Spanien
Villa
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Neue Wohnanlage in San FulgencioWohnanlage von freistehenden und angrenzenden Villen in San …
$322,743
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Altes Haus zum Renovieren im Zentrum von Torrevieja. Großes Haus mit 4 Schlafzimmern zum Ren…
$482,372
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Villa in Benijofar, Spanien
Villa
Benijofar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Neue zeitgenössische Villen in BenihofarNeue moderne Villen in Benijofar, einer privilegiert…
$680,224
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
Entdecken Sie diese luxuriöse Villa im modernen Stil in Ciudad Quesada. Eingeschossige Villa…
$993,116
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Villa 5 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 5 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Villa mit privatem Pool, traumhaftem Garten und großer Dachterrasse in Golfplatznä…
$647,262
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Immobilienangaben in Vega Baja del Segura, Spanien

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mit Schwimmbad
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