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Marbella
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San Pedro Alcantara
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Fuengirola
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2 955 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
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Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,732
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Haus 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Riviera del Sol. 2 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentie…
$692,384
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Faro. 4 Bett · 3 Bad · 230 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,67M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 170 m2…
$1,33M
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Faro. 3 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentie…
$1,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in Artola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Artola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Artola. 3 Bett · 3 Bad · 148 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$745,518
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Haus 8 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 547 m²
8-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 8 Bett · 7 Bad · 547 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,89M
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Haus 4 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Istán. 4 Bett · 3 Bad · 209 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$981,310
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Chaparral. 3 Bett · 3 Bad · 293 m2 gebaut. Präsentiert von …
$1,15M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Aloha. 3 Bett · 2 Bad · 117 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$848,648
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Coín. 4 Bett · 3 Bad · 505 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pro…
$2,22M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in La Cala. 4 Bett · 3 Bad · 219 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$577,921
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentie…
$825,160
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Haus 5 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 5 Bett · 5 Bad · 326 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,39M
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Haus 6 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 482 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Sierrezuela. 6 Bett · 7 Bad · 482 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$2,19M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 391 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Cerros del Aguila. 4 Bett · 6 Bad · 391 m2 gebaut. Präsentiert…
$1,12M
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Haus 5 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 023 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 5 Bett · 5 Bad · 1023 m2 gebaut. P…
$8,67M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 3 Bad · 145 m2…
$736,079
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Haus 5 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Manilva. 5 Bett · 4 Bad · 180 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$685,395
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Haus 3 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Manilva. 3 Bett · 2 Bad · 198 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$877,514
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Mijas Golf. 3 Bett · 3 Bad · 131 m2 gebaut. Prä…
$490,480
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Haus 7 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 401 m²
7-Zimmer-Villa zum Verkauf in Marbella - Puerto Banus. 7 Bett · 3 Bad · 401 m2 gebaut. Präse…
$2,77M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Coín. 4 Bett · 4 Bad · 365 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pro…
$859,782
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Haus 4 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 427 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benahavís. 4 Bett · 4 Bad · 427 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$3,34M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Las Lagunas. 4 Bett · 3 Bad · 177 m2 gebaut. Präsentiert v…
$505,681
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Riviera del Sol. 3 Bett · 3 Bad · 131 m2 gebaut. Präsentiert v…
$549,337
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 292 m2 gebaut. Präsentiert von…
$670,387
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Haus 2 Schlafzimmer in Casares, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Casares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Gaucín. 2 Bett · 1 Bad · 60 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$287,805
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Eigenschaftstypen in Costa del Sol

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