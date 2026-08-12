Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Costa del Sol
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Costa del Sol, Spanien

;
Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
32
571 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 6 zimmer in Casares, Spanien
Villa 6 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 713 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Villa am Golfplatz mit herrlichem Blick in Casares Diese schlüsselfertige Anla…
$7,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
OPULENTE VILLA MIT GOLFBLICKErleben Sie Luxus mit dieser Villa in erster Golflinie im Herzen…
$7,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 647 m²
In einer der exklusivsten und prestigeträchtigsten Gegenden der Goldenen Meile von Marbella …
$7,46M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 626 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige schlüsselfertige Villen am Golf in Estepona Dieses Projekt mit schlüsselfertigen…
$2,77M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 8 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 606 m²
Eine außergewöhnliche neu gebaute Villa mit privatem Pool, atemberaubender Aussicht und eine…
$4,22M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
Eine Anfrage stellen
Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Dieses wunderschöne, renovierte Einfamilienhaus liegt nur 500 Meter vom …
$591,416
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
OFF PLAN VILLA PROJECTLAS LOMAS DE MARBELLA CLUB, GOLDEN MILE MARBELLA Neu gebaute Villa Pro…
$4,18M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 259 m²
Moderne Villen inmitten der Natur in Benahavís Benahavís ist einer der begehrtesten Orte an …
$13,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Mijas, Spanien
Villa
Mijas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 403 m²
Objektbeschreibung: In der schönen Ortschaft Mijas gelegen, bieten diese exklusiven Villen e…
$2,41M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Villa Summer ist ein neu erbautes Anwesen, das modernes Design mit dem klassischen Charme An…
$10,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 401 m²
Der luxuriöse Wohnkomplex mit Blick auf das Meer in El Higueron ist ein exklusiver Komplex v…
$4,13M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 794 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Kollektion von elf Villen in einer prestigeträchtigen Ge…
$2,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Benalmadena, Spanien
Villa
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 201 m²
Dieser Komplex befindet sich in einer privilegierten Lage in Torremuela, Benalmadena, an ein…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in Mijas, Spanien
Villa
Mijas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 391 m²
Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich in einer privilegierten Enklave an der Costa del …
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 1 636 m²
Im Herzen von New Andalusien, gegenüber einem der renommiertesten Golfclubs von Marbella, is…
$22,72M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 6 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Elegante Villa mit Schwimmbad und Blick auf den Golfplatz in Mijas Mijas Golf ist eine der p…
$4,30M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
HAUS IN ALTOS DE PUENTE ROMANOUrban. Die Höhen des Puente RomanoGoldene Meile, Marbella Wund…
$4,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 129 m²
Entdecken Sie diesen exklusiven Wohnkomplex bestehend aus 16 Luxusvillen im Süden von El Mad…
$8,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
GANZ NEU IN LOMAS DE MARBELLALOMAS DEL VIRREY ist ein Wohnkomplex mit Luxusvillen im moderne…
$4,87M
Eine Anfrage stellen
Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 469 m²
Seven Diamonds by TM befindet sich in bevorzugter Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der C…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 1 356 m²
Eine zweistufige Villa mit modernem Design liegt umgeben von Natur, in Benahavis, einem der …
$4,22M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
TRADITIONELLE VILLA IM ZENTRUM VON MARBELLAWunderschönes Familienhaus mit 700 m² Fläche und …
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 259 m²
In der renommierten Gegend von Atalaya, in Estepona, gibt es einen exklusiven Komplex von si…
$1,78M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Costa del Sol, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen