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Stadthäuser in Costa del Sol, Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Häuser mit Meerblick in einem Resort-ähnlichen Projekt in Manilva, Málaga Manilva genießt ei…
$467,947
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Stadthäuser mit privaten Gärten am Strand in Fuengirola Dieses Projekt befindet …
$800,333
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Reihenhaus in Mijas, Spanien
Reihenhaus
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Eine moderne Wohnanlage in einer der attraktivsten Gegenden der Costa del Sol, neben dem ren…
$913,479
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Moderne Häuser in Küstennähe in El Chaparral, Mijas Mijas liegt in Málaga und bietet einen r…
$1,17M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Südlich Ausgerichtete Stadthäuser mit Meerblick in La Cala de Mijas Die neuen Stadthäuser ge…
$795,762
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Fantastisches Eck-Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, großen Terrassen, privater Garage…
$682,369
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Reihenhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Häuser mit Gemeinschaftspool in Estepona, Spanien Zwischen dem Mittelmeer und de…
$855,825
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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Reihenhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser in Strandnähe in Marbella Spanien Marbella ist ein Symbol für den glamourös…
$2,29M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Bezugsfertige Stadthäuser in Estepona an der Costa del Sol mit exklusiven Pools, Spa, Fitnes…
$553,799
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Umweltfreundliche Villen in Strandnähe in Mijas Costa Mijas Costa erstreckt sich z…
$1,02M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Funktionelle Reihenhäuser in erster Golflinie mit Energieeffizienzklasse „A“ in Mijas Dieses…
$752,695
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser in Strandnähe in Marbella Spanien Marbella ist ein Symbol für den glamourös…
$2,23M
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Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Großzügiges Luxus-Stadthaus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem B…
$715,044
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 140 m²
Ein großartiges Reihenhaus mit üppigem Garten, Schwimmpools, Fitnessstudio und Sozialclub, g…
$517,367
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Reihenhaus 2 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Mijas, Spanien
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Fläche 163 m²
Atemberaubendes Stadthaus mit riesiger Dachterrasse, Garten, privatem Pool und Fitnessraum d…
$835,435
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Luxuriöses Stadthaus mit großer Terrasse, Garten, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio in der…
$1,03M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 320 m²
! NEU AUF DER MARKT!!! Schönes Viergeschoss-Stadthaus, mit drei großen Zimmern, in der La Re…
$765,237
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Neubau-Stadthäuser am Golfplatz mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Mijas…
$526,441
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Reihenhaus 5 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll Gestaltete Häuser am Meer in Manilva Manilva ist eine aufstrebende Gegend mit einem…
$578,024
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Brillantes Stadthaus mit tollem Meerblick eingebettet in eine Wohnanlage mit Gemeinschaftspo…
$850,687
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 409 m²
Etagenzahl 2
Stadthäuser im skandinavischen Stil mit privaten Gärten in einem beliebten Viertel von Mijas…
$1,73M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälften mit Golfblick in einer Exklusiven Anlage in Mijas Malaga Mijas ist eine be…
$1,08M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Zugang zu G…
$581,912
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