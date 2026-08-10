Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Katalonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Katalonien, Spanien

;
Girona
18
Barcelona
9
Lloret de Mar
13
Castelldefels
3
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen