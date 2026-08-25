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Wohnungen in Cascais, Portugal

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2 Zimmer
44
3 Zimmer
42
4 Zimmer
28
122 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Erleben Sie ein erhöhtes Küstenleben in diesem luxuriösen Duplex mit vier Schlafzimmern im U…
$2,97M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,13M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$2,99M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 94 m²
Neue Wohnung mit einer Gesamtfläche von 94 m2 und einer Terrasse von 25 m2 in einer Elite-Ko…
$618 456
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Entdecken Sie das erhöhte Küstenleben in diesem luxuriösen Apartment mit drei Schlafzimmern …
$1,73M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
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$1,58M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$3,40M
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Penthouse in Alcabideche, Portugal
Penthouse
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern im dritten Stock, gekennzeichnet durch Geräumigkeit und Privat…
$3,24M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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$2,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,14M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
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$2,45M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
3 Schlafzimmer Wohnung von 134 m2 mit Balkon und Parkplatz in der neuen Wohnanlage Quinta da…
$881 008
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
2-bedroom apartment with sea view, 85 sqm of private gross area with optimized use of enclos…
$809 929
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 3
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Fläche 198 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$2,45M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,14M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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$2,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 3 Bädern, einer Terrasse von 70   m2, zwei private Gä…
$1,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Ausgezeichnete Wohnung 3 Schlafzimmer im renommierten Kondominium in Monte Estoril mit Meerb…
$1,81M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Neue Wohnung mit 2 Schlafzimmern im neuen Kondominium Green Plaza Carcavelos mit einer Gesam…
$910 180
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,20M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Talaia Residence befindet sich in einer sehr ruhigen Wohngegend, konzentriert im Oeirash-Tal…
$668 633
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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Fläche 146 m²
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Fläche 197 m²
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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$1,24M
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