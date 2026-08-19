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Wohnungen in Sao Bras de Alportel, Portugal

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
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4 Zimmer
10
22 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Neue 3-Zimmer-Wohnung nur einen kurzen Spaziergang vom Zentrum von São Brás de Alportel entf…
$383,115
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Wohnung 6 zimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 6 zimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 319 m²
Stockwerk 3
Luxuriöses T5-Maisonette-Apartment mit moderner Architektur und anspruchsvoller Ausstattung.…
$478,141
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Wohnung 5 zimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 5 zimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Stockwerk 1
Luxuriöses T4-Apartment mit moderner Architektur und anspruchsvoller Ausstattung. Diese Im…
$383,378
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der ersten Bauphase befindet sich im 1. Stock in einem Gebäude mit vier Etagen un…
$397,298
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der Anfangsphase des Baus, im Erdgeschoss des Gebäudes mit drei Etagen und 12 Fra…
$316,993
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Dieses Apartment in einer ruhigen und ruhigen Gegend in São Brás de Alportel verfügt über 4 …
$454,181
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Neue Wohnung, im zweiten und letzten Stock. Es besteht aus Eingangshalle, Servicebad, Küch…
$430,054
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
In dem hübschen Ort São Brás de Alportel entsteht ein neues Bauvorhaben. Dieses Apartment be…
$240,915
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 206 m²
Luxus-Wohnung T4 mit moderner Architektur und exquisiten Ausführungen. Diese Eigenschaft ver…
$424,098
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der ersten Konstruktionsphase, bestehend aus Eingangshalle, drei Schlafzimmern, z…
$321,748
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Im schönen Dorf São Brás de Alportel wird ein neues Unternehmen geboren. Diese Wohnung befi…
$264,161
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 5 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 264 m²
Luxus-Wohnung T5 Duplex mit moderner Architektur und exquisiten Ausführungen. Diese Unterkun…
$530,993
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
Luxus-Wohnung T4 mit moderner Architektur und exquisiten Ausführungen. Diese Eigenschaft ver…
$424,098
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der ersten Bauphase bestehend aus Eingangshalle, drei Schlafzimmer, zwei in Suite…
$299,030
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Wohnung 4 Duplex neu, bestehend aus zwei Etagen. Im Erdgeschoss haben wir ein Schlafzimmer…
$482,886
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der ersten Konstruktionsphase, bestehend aus Eingangshalle, drei Schlafzimmern, z…
$308,540
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 5 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 258 m²
Luxus-Wohnung T5 Duplex mit moderner Architektur und exquisiten Ausführungen. Diese Unterkun…
$557,717
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
$509,977
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung in der Anfangsphase des Baus, befindet sich im 2. und letzten Stock in einem Gebäude…
$411,034
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Wohnung im 3. und letzten Stock eines Gebäudes mit 20 Fraktionen in der Anfangsphase des Bau…
$418,431
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
In dem hübschen Ort São Brás de Alportel entsteht ein neues Bauvorhaben. Diese Wohnung befin…
$264,161
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sao Bras de Alportel, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sao Bras de Alportel, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
In dem hübschen Ort São Brás de Alportel entsteht ein neues Bauvorhaben. Dieses Apartment be…
$235,632
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