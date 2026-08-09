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Wohnungen in Olhao, Portugal

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Moncarapacho
10
80 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Spektakuläre Luxus-Privatkondominium befindet sich im Zentrum von Olhão, auf der 1. Wasserli…
$1,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, 115 qm (Gesamtfläche), Balkone und 1 Parkplatz, im Del Mar…
$340,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf befindet sich in einer brandneuen Entwicklung derzeit …
$556,795
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Die erhabene Waterfront Living-Entwicklung, die vor dem imposanten Olhão Marina aufsteigt, b…
$815,410
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Die erhabene Waterfront Living-Entwicklung, die vor dem imposanten Olhão Marina aufsteigt, b…
$844,954
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Die erhabene Waterfront Living-Entwicklung, die vor dem imposanten Olhão Marina aufsteigt, b…
$1,55M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Diese brandneue Zwei-Zimmer-Wohnung in Fuseta befindet sich auf der Vorderseite mit Blick au…
$814,679
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Eigentum der modernen und eleganten Architektur mit Garten und Pool.Einige Minuten von den G…
$478,315
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 163 m²
Die Wohnung von 108 qm mit Balkonen von 6 und 13 qm. m. befindet sich in einem neuen exklusi…
$674,826
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Eine einzigartige Gelegenheit in einer brandneuen Wohnentwicklung in Fuseta, Ostalgara. Mit …
$791,235
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Spektakuläre Luxus-Privatkondominium befindet sich im Zentrum von Olhão, auf der 1. Wasserli…
$850,863
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuseta, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuseta, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 94 m2, mit einem Balkon von 18 m2 und einer Terrasse von 33 …
$700,244
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuseta, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuseta, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 94 m2, mit einem Balkon von 18 m2 und einer Terrasse von 33 …
$714,176
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Eigentum der modernen und eleganten Architektur mit Garten und Pool.Einige Minuten von den G…
$488,844
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
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Fläche 122 m²
Spektakuläre Luxus-Privatkondominium befindet sich im Zentrum von Olhão, auf der 1. Wasserli…
$1,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Neue Entwicklung in Fuseta, Wohnungen mit privaten Dachterrassen.Einführung einer neuen Wohn…
$715,965
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Studio 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Brandneue Drei-Zimmer-Stadthäuser zum Verkauf in Fuseta, jedes mit eigenen individuellen Poo…
$797,096
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Spektakuläre Luxus-Privatkondominium befindet sich im Zentrum von Olhão, auf der 1. Wasserli…
$850,863
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Neue Wohnung mit einer Gesamtfläche von 85 qm mit   Balkon, Speisekammer und 1 Parkplatz im …
$404,565
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Neue Entwicklung in Fuseta, Wohnungen mit privaten Dachterrassen.Einführung einer neuen Wohn…
$746,512
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Eigentumswohnung bestehend aus 83 Wohnungen, mit Typologien von T1 bis T4, mit originellen O…
$1,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Eigentum der modernen und eleganten Architektur mit Garten und Pool.Einige Minuten von den G…
$474,805
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, Immobilien in einer brandneuen Wohnentwicklung in Fu…
$1,14M
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Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Eigentum der modernen und eleganten Architektur mit Garten und Pool.Einige Minuten von den G…
$516,911
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Olhao, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Dieses geräumige Apartment mit moderner Architektur befindet sich in einer ruhigen Gegend in…
$456,058
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Eigentum der zeitgenössischen Architektur und Schwimmbad.Einige Minuten von den Geschäften, …
$597,601
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Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Die erhabene Waterfront Living-Entwicklung, die vor dem imposanten Olhão Marina aufsteigt, b…
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Quelfes, Portugal
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Fläche 132 m²
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$504,727
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Die erhabene Waterfront Living-Entwicklung, die vor dem imposanten Olhão Marina aufsteigt, b…
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Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Geräumige und einladende Einzimmerwohnung (erste Etage) mit einem modernen Bad, einer gut au…
$210,996
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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Olhao, Portugal

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