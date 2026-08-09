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Wohnungen in Aveiro, Portugal

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1 Zimmer
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3 Zimmer
7
29 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
4+1-Zimmer-Wohnung, voll ausgestattet und möbliert, auf der emblematischen Avenida Dr. Loure…
$448,666
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 208 m²
$613,752
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
$272,779
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
$482,609
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 203 m²
$608,507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Esgueira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esgueira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
$334,679
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 163 m²
$503,592
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 209 m²
$612,703
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 158 m²
$472,117
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 142 m²
$445,889
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Esgueira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Esgueira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
$200,388
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 142 m²
$451,134
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 203 m²
$603,261
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Esgueira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Esgueira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 168 m²
$480,510
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ilhavo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ilhavo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
$398,677
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ilhavo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ilhavo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 1
$1,049
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 96 m²
$293,762
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
$451,134
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Das Leben in Aveiro hat ein besonderes Gefühl, es bedeutet, in einer der schönsten portugies…
$414,414
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 203 m²
$598,015
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
$304,253
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 251 m²
$786,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 158 m²
$482,609
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
$440,643
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 199 m²
$592,769
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Esgueira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esgueira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
$323,663
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aveiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aveiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 163 m²
$493,100
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