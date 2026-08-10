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Wohnungen in Estombar e Parchal, Portugal

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Estombar
9
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
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$1,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
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$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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$697,235
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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$1,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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$627,511
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
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$989,128
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
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$2,11M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wohnung im zeitgenössischen Stil mit Blick auf den Pool und die Monchique Berge, in einer pr…
$316,992
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Eigenschaftstypen in Estombar e Parchal

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Estombar e Parchal, Portugal

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