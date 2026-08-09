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Wohnungen in Oeiras, Portugal

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4 Zimmer
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38 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Wohnung mit 3   Schlafzimmer mit einer Fläche von 124   qm, Terrasse 17 qm, 2 Parkplätze und…
$827,818
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 94 qm, brandneu, mit 2 Parkplätzen und einem Balkon vo…
$606,847
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 231 m²
Wohnung mit 3 Schlafzimmern im Erdgeschoss, eine Fläche von 230,90 m2, eine Terrasse und Bal…
$803,350
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 67 qm, einem Balkon von 28 qm, 1 Parkplatz …
$532,292
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 74 qm, einem Balkon von 19 qm, 1 Parkplatz …
$534,026
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Jardim Miraflores ist ein Projekt, das aus 3 Gebäuden und insgesamt 119 Wohnungen Torre Gira…
$923,564
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Neue Wohnung 2 Schlafzimmer mit einer Gesamtfläche von 124 m2 in einem neuen Haus im Stadtte…
$624,186
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Ausgezeichnete 2-Schlafzimmerwohnung in Oeiras.Entdecken Sie diese hervorragende 2-Zimmer-Wo…
$561,333
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
For sale: Three-bedroom apartment in the quiet area of Alto da Terrugem (Paço de Arcos), Sin…
$956,397
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Jardim Miraflores ist ein Projekt, das aus 3 Gebäuden und insgesamt 119 Wohnungen Torre Gira…
$635,745
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Turquesa   -     Es ist eine einzigartige Wohnwohnung, in der die Farben der Natur herrschen…
$560,611
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 54 Quadratmetern. m, ein Balkon von 16 Quadratme…
$364,108
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Loftfläche von 35 Quadratmetern. m, Zwischengeschoss von 21 Quadratmetern. m, Balkon und Abs…
$321,918
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Die Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 137 Quadratmetern befindet sich im Gebäude des …
$762,894
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Leben in Miraflores Park bedeutet, in einer städtischen Umgebung mit einem hochwertigen Lebe…
$716,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 129 Quadratmetern, eine offene Fläche von 42 Quadratme…
$861,145
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 90 Quadratmetern. m, Terrasse 15 qm, 2 Park…
$699,452
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 178 m²
Wohnung 178m2   liegt in der Region Alto de Alg é s. Neues Kondominium, übergeben im Februar…
$890,043
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, 109 qm, mit einem gemeinsamen Garten von 9 qm, einem Balko…
$753,286
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Stockwerk 2/5
3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 102 Quadratmetern, mit einem Balkon von 12 Quadratmete…
$804,453
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Wohnung im Neubau. Private geschlossene Siedlung, in der Bauphase (Datum der Fertigstellung:…
$676,201
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 59 qm, brandneu, mit 1 Parkplatz, in der neuen E…
$398,785
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Jardim Miraflores ist ein Projekt, das aus 3 Gebäuden und insgesamt 119 Wohnungen Torre Gira…
$506,284
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
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Oeiras, Portugal
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3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 102 Quadratmetern, mit einem Balkon von 12 Quadratmete…
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Oeiras, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 132 m²
Diese geräumige Wohnung befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in Oeiras und biet…
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Dieses geräumige Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in einer strategisch vorteil…
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Fläche 1 295 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 155 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich strategisch in der Stadt Oeiras und bietet ei…
$1,12M
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 137 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich strategisch in der Stadt Oeiras, bietet schne…
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