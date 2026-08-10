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Wohnungen in Lissabon, Portugal

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753 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,14M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
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$2,48M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Eingebettet zwischen der pulsierenden Atmosphäre von Chiado und der Gelassenheit des Tejo-Fl…
$888,802
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 146 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Eingebettet zwischen dem historischen Charakter von Chiado und dem pulsierenden Puls von Lis…
$1,64M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
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$1,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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$1,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
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$1,34M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Eingebettet zwischen dem historischen Charakter von Chiado und dem pulsierenden Puls von Lis…
$1,62M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
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$2,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Madalena, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Eingebettet zwischen der pulsierenden Atmosphäre von Chiado und der Gelassenheit des Tejo-Fl…
$878,641
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
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$1,73M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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$3,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 146 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
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$1,21M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
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$1,59M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Madalena, Portugal
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Madalena, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
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Madalena, Portugal
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Fläche 98 m²
Eingebettet zwischen dem pulsierenden Rhythmus von Chiado und der Gelassenheit des Tejo-Flus…
$867,080
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Madalena, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
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$1,85M
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Fläche 198 m²
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Fläche 145 m²
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Madalena, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
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$890,202
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
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Schlafräume 3
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Cascais, Portugal
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Fläche 145 m²
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Madalena, Portugal
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Fläche 97 m²
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
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Penthouse in Alcabideche, Portugal
Penthouse
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern im dritten Stock, gekennzeichnet durch Geräumigkeit und Privat…
$3,21M
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Eigenschaftstypen in Lissabon

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1 Zimmer
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Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

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