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Wohnungen in Setubal, Portugal

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Seixal
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Alcochete
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Grandola
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Sesimbra
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64 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Palmela, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Palmela, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Moderne Wohnung mit 3 Schlafzimmern, mit einer großen Fläche, Privatparkplatz und einer Terr…
$364,090
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Wohnung mit 3 Schlafzimmern 125 m2 und Terrasse 107 m2 mit Blick auf das Meer im neuen moder…
$572,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
1 Schlafzimmer Wohnung im neuen Sesimbra Golden Beach Resort, am Strand gelegen, neben Praia…
$751,297
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Wohnung von 100 Quadratmetern, mit 2 Schlafzimmern in der Wohnanlage Cacilhas Bay.Inklusive …
$514,350
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barreiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barreiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, mit einer Gesamtfläche von 117 qm, mit Parkplatz und Balko…
$329,415
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Neue 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 122 m2 mit Balkon und Parkplatz in der Wohnanlage…
$796,144
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
2 Schlafzimmer Wohnung von 107 qm, Balkon von 29 qm, 1 Parkplatz und Abstellraum in einem ne…
$466,960
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, neu, 85 qm, mit einem Balkon von 10 qm und 1 Parkplatz, im Kond…
$323,636
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcacer do Sal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcacer do Sal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Der neue exklusive Alc á Der Wohnkomplex Cer do Sal II befindet sich in einer malerischen Ge…
$439,220
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Carvalhal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung mit 1 Schlafzimmer von 45 qm, völlig neu, in Comport, neben den besten Stränden …
$265,844
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/6
$802,060
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Fantastisches T2 mit Blick über den Fluss und Lissabon. Mit einer privilegierten Lage befind…
$673,600
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung von 100 Quadratmetern, mit 2 Schlafzimmern in der Wohnanlage Cacilhas Bay.Inklusive …
$517,762
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 46 m²
Neue Studiowohnung mit einer Gesamtfläche von 46 qm, 1 Parkplatz und einem Balkon im Komplex…
$474,206
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 154 m²
TAGUS BAY ist eine private Eigentumswohnung an der ersten Linie des Flusses, in dem eine pri…
$849,544
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 39 m²
Studio im touristischen Komplex Sesimbra Golden Beach, auf der ersten Linie des Strandes, in…
$340,973
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Studio 5 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Studio 5 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Dieses 5-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Azeitão, in Setú…
$525,145
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Wohnung mit 1 Schlafzimmer und 16m2 Terrasse in einem neuen Komplex im Bereich Seixal Bay.Di…
$375,649
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grandola, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Luxusimmobilie T2 mit moderner Architektur und gemütlicher Atmosphäre in einem privaten Eige…
$389,240
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Wohnung in Seixal, Portugal
Wohnung
Seixal, Portugal
Fläche 50 m²
Neues Studio in Setubal mit garantierter sofortiger Rückkehr. Das Hotel liegt neben dem Flus…
$458,955
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Wohnung in Seixal, Portugal
Wohnung
Seixal, Portugal
Fläche 50 m²
Neues Studio in Setubal mit garantierter sofortiger Rückkehr. Das Hotel liegt neben dem Flus…
$470,574
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 418 m²
Das Hotel liegt im Zentrum von Amora, Seixal, einer 4-Zimmer-Wohnung, die in einen 5-Zimmer-…
$220,763
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Studio 1 zimmer in Setubal, Portugal
Studio 1 zimmer
Setubal, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Dieser touristische Komplex befindet sich in Sesimbra, direkt neben dem Strand.Sie besteht a…
$450,109
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Neue 1-Zimmer-Wohnung in Setubal mit garantiert sofortiger Ausbeute. Diese Wohnung befindet …
$615,813
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Wohnung in Seixal, Portugal
Wohnung
Seixal, Portugal
Fläche 50 m²
Neues Studio in Setubal mit garantierter sofortiger Rückkehr. Das Hotel liegt neben dem Flus…
$470,574
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein neuer 4-Sterne-Touristenkomplex im Programm der Tourismusbranche, befindet sich am Fluss…
$377,621
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Neue 1-Zimmer-Wohnung in Setubal mit garantiert sofortiger Ausbeute. Diese Wohnung befindet …
$366,002
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
$311,843
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Neue 1-Zimmer-Wohnung in Setubal mit garantiert sofortiger Ausbeute. Diese Wohnung befindet …
$420,612
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Wohnung in Seixal, Portugal
Wohnung
Seixal, Portugal
Fläche 60 m²
Neues Studio in Setubal mit garantierter sofortiger Rückkehr. Das Hotel liegt neben dem Flus…
$470,574
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Eigenschaftstypen in Setubal

studio-wohnungen
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2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Setubal, Portugal

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