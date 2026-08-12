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Wohnungen in Funchal, Portugal

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1 Zimmer
4
2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
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59 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
2-Zimmer-Wohnung im neuen modernen Gebäude Atrium Piornais in San Martinho, Funchal.Lage - i…
$380,843
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Wohnung   befindet sich in der obersten Etage in einem Gebäude im privilegierten Komplex   P…
$455,857
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$403,924
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
São Lucas ist der neueste Luxuskomplex auf Madeira. Es befindet sich in Funchal, am Meer, au…
$669,360
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$663,590
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Garage für 3 Autos und mit einer riesigen Terrasse von…
$623,197
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,27M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
3-Zimmer-Wohnung mit einem ausgezeichneten Balkon von 10,95 m2. im 2. Stock in der neuen Anl…
$577,035
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 172 m²
geräumiges 3-Zimmer-Wohnung in einem neu gebauten Wohnkomplex bestehend aus 18 Wohneinheiten…
$490,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,50M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer mit einer Fläche von 107 m2, mit einem großen Balkon und einem einzig…
$403,924
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Eigentumswohnung, bestehend aus nur 6 Teilen, genannt "Vila Guida", neben dem Aussichtsdeck …
$802,078
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Das Projekt Edificio Major befindet sich im historischen Viertel von Funchal.Das Gebäude mit…
$577,035
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Fantastische Wohnung, einfach gebaut, mit großen Innenbereichen, in einem Gebäude inein gesc…
$807,849
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$403,924
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Große 4-Zimmer-Wohnung von 256 m2, komplett renoviert, auf der vorletzten Etage,in einem Geb…
$750,145
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Ausgezeichnete Wohnung T3 Typologie im Herzen von Funchal.Lage - im Gebäude über dem Einkauf…
$732,834
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Geräumige Wohnung von 107 m2 mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon von 6 m2 im neuen Gebäude …
$577,035
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 5 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 266 m²
Geschlossenes Kondominium in einer der besten Wohngegenden von Funchal, umgeben von mehreren…
$865,552
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
T2 Typologie Wohnung im 5. Stock.UPTOWN 117 ist ein Gebäude mit moderner Architektur und Dek…
$461,628
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Madeira Palace Residences, ein exklusives Luxus-Kondominium, ist eine Oase direkt am Estrada…
$784,767
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Funchal, es ist nicht nur ei…
$259,666
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Wohnung in Funchal, Portugal
Wohnung
Funchal, Portugal
Fläche 796 m²
Für GOLDEN VISA Ein herrlicher Komplex auf der Insel Madeira, im Funchale Bereich, komfortab…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,92M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,39M
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Wohnung in Funchal, Portugal
Wohnung
Funchal, Portugal
Fläche 982 m²
Ferienwohnungen No7721
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung mit einem privaten Pool ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf d…
$3,83M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Dieses moderne Apartment mit 3 Schlafzimmern bietet alle Annehmlichkeiten und Komfort, die S…
$787,311
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
Diese Dreizimmerwohnung T3 ist Teil eines herrlichen Luxus-Komplexes auf der Insel Madeira, …
$2,79M
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Wohnung in Funchal, Portugal
Wohnung
Funchal, Portugal
Fläche 2 736 m²
Madeira: ein Paradies mitten im Atlantik. Die Insel Madeira bietet nicht nur für diejenigen,…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Funchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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