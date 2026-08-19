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Wohnungen in Silves, Portugal

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Alcantarilha e Pera
4
Alcantarilha
4
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Eingebettet in die prestigeträchtige Landschaft eines begehrten Golf Resorts in Alcantarilha…
$644,710
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
$802,957
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Eine brandneue Wohnung mit 2 Schlafzimmern auf einer Fläche von 110 Quadratmetern.m.mit eine…
$341,447
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende Maisonette-Wohnung in der exklusiven Wohnanlage von Amend…
$609,544
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
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Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
$791,235
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Dieses Apartment mit 2+1 Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einem High-End Golf Reso…
$580,239
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcantarilha, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcantarilha, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Dieses fantastische Apartment mit 2 Schlafzimmern im Erdgeschoss befindet sich im renommiert…
$457,158
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Eigenschaftstypen in Silves

2 Zimmer

Immobilienangaben in Silves, Portugal

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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Günstige
Luxuriös
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