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Wohnungen in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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Carvoeiro
9
Lagoa
4
13 immobilienobjekte total found
Studio 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Studio 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt begrüßt Sie dieses 5-Sterne-Resor…
$608,958
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
$738,596
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
$405,107
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
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Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 82 Quadratmetern.m, völlig neu, mit Parkpla…
$578,724
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Penthouse T4, Alfanzina, Lagoa4-Zimmer-Penthouse befindet sich in einer prestigeträchtigen E…
$2,84M
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Neubau! 1-SZ Ferien Wohnung in bester Lage in Carvoeiro mit herrlicher Aussicht und direktem…
$475,490
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Neubau! 2-SZ Ferien Wohnung in bester Lage in Carvoeiro mit herrlicher Aussicht und direktem…
$686,818
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Wohnung in Carvoeiro, Portugal
Wohnung
Carvoeiro, Portugal
Fläche 2 697 m²
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Carvoeiro, Portugal
Penthouse 5 zimmer
Carvoeiro, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Etagenzahl 2
Dieses Penthouse-Apartment liegt an einem der begehrtesten Reiseziele der Welt und ist ein w…
$2,58M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
1-Schlafzimmer-Wohnung im Zentrum der Stadt Lagoa, in der Nähe von allen Arten von Dienstlei…
$132,080
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Wohnung 3 zimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 3 zimmer
Carvoeiro, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 3
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern liegt an einem der begehrtesten Reiseziele der Welt und…
$679,965
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubau! 2-SZ Ferien Wohnung in bester Lage in Carvoeiro mit wunderschönem Meerblick und dire…
$581,154
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Eigenschaftstypen in Lagoa e Carvoeiro

2 Zimmer

Immobilienangaben in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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mit Garten
mit Terrasse
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mit Schwimmbad
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