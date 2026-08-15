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Wohnungen in Alcochete, Portugal

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4 Zimmer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Fantastisches T2 mit Blick über den Fluss und Lissabon. Mit einer privilegierten Lage befind…
$673,600
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
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Diese schöne T2 Typologie Wohnung ist in ein privates Resort-Stil Eigentumswohnung, die biet…
$627,432
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 154 m²
TAGUS BAY ist eine private Eigentumswohnung an der ersten Linie des Flusses, in dem eine pri…
$850,202
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Märchenduplex mit 3 Schlafzimmern und einer Gesamtfläche von 180 m2, bestehend aus 2 Etagen …
$801,719
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Alcochete, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 337 m²
Fantastisches Zwei-Level-Penthouse mit 4 Schlafzimmern in einer Elite-Komplex im Zentrum von…
$1,98M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Alcochete, Portugal
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Alcochete, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 194 m²
Märchenduplex mit 4 Schlafzimmern mit einer Gesamtfläche von 225 m2, bestehend aus 2 Etagen,…
$906,291
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