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Ferragudo
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Carvoeiro
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54 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
$1,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 82 Quadratmetern.m, völlig neu, mit Parkpla…
$577,950
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4 Schlafzimmer Residenze…
$981,131
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$614,512
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4-Schlafzimmer Residenze…
$1,20M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$779,957
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
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$557,788
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
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$872,117
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porches, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Porches, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Neue Wohnung mit 2 Schlafzimmern 99 qm und   Terrasse zum Wohnkomplex One Porches. Durch den…
$343,591
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine Reihe von 1 bis 4-Schlafzimmer Residenze…
$622,438
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Fläche 93 m²
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$879,225
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
$738,596
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
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$989,128
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
Studio 87 m2 mit einer Terrasse von 9 m2 in einem Haus in einem geschlossenen Komplex Carvoe…
$404,565
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 81 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$555,424
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
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$1,75M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 149 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Fläche 93 m²
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$1,20M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
Schlafräume 2
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$1,10M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
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$2,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
Wunderschöne Wohnung in einer luxuriösen Wohnanlage, ruhige Lage, nur wenige Gehminuten vom …
$579,059
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
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Fläche 59 m²
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$627,511
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Estombar, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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$1,32M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
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Fläche 216 m²
Penthouse T4, Alfanzina, Lagoa4-Zimmer-Penthouse befindet sich in einer prestigeträchtigen E…
$2,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
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Studio 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Studio 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt begrüßt Sie dieses 5-Sterne-Resor…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung in einer Luxus-Entwicklung in Carvoeiro mit herrlichem Meerblick, in der Nä…
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Estombar, Portugal
Schlafräume 4
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Quinta Höhen: Die neue Luxusentwicklung in der AlgarveWir freuen uns, Quinta Heights vorstel…
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Ferragudo, Portugal
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Eigenschaftstypen in Lagoa

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Lagoa, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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