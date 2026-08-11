Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Madeira
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Madeira, Portugal

;
Funchal
59
62 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
T2 Typologie Wohnung im 5. Stock.UPTOWN 117 ist ein Gebäude mit moderner Architektur und Dek…
$462,337
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Das Projekt Edificio Major befindet sich im historischen Viertel von Funchal.Das Gebäude mit…
$577,921
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Funchal, es ist nicht nur ei…
$260,065
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer mit einer Fläche von 107 m2, mit einem großen Balkon und einem einzig…
$404,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$664,609
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$404,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 5 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 266 m²
Geschlossenes Kondominium in einer der besten Wohngegenden von Funchal, umgeben von mehreren…
$866,882
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Madeira Palace Residences, ein exklusives Luxus-Kondominium, ist eine Oase direkt am Estrada…
$785,973
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Garage für 3 Autos und mit einer riesigen Terrasse von…
$624,155
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Große 4-Zimmer-Wohnung von 256 m2, komplett renoviert, auf der vorletzten Etage,in einem Geb…
$751,297
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Geräumige Wohnung von 107 m2 mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon von 6 m2 im neuen Gebäude …
$577,921
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 172 m²
geräumiges 3-Zimmer-Wohnung in einem neu gebauten Wohnkomplex bestehend aus 18 Wohneinheiten…
$491,233
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Wohnung 2 salsa im 2. Stock im Gebäude ETHEREAL, sehr geräumig für seine Art.SONSTIGE Gebäud…
$404,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Fantastische Wohnung, einfach gebaut, mit großen Innenbereichen, in einem Gebäude inein gesc…
$809,090
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
São Lucas ist der neueste Luxuskomplex auf Madeira. Es befindet sich in Funchal, am Meer, au…
$670,388
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Ausgezeichnete Wohnung T3 Typologie im Herzen von Funchal.Lage - im Gebäude über dem Einkauf…
$733,960
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
2-Zimmer-Wohnung im neuen modernen Gebäude Atrium Piornais in San Martinho, Funchal.Lage - i…
$381,428
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Santa Cruz, Portugal
Wohnung
Santa Cruz, Portugal
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$324,228
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Eigentumswohnung, bestehend aus nur 6 Teilen, genannt "Vila Guida", neben dem Aussichtsdeck …
$803,310
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Savoy Residence| Insular ist ein neues Projekt im Herzen von Funchal, eine schöne Stadt mit …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Wohnung   befindet sich in der obersten Etage in einem Gebäude im privilegierten Komplex   P…
$456,558
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
3-Zimmer-Wohnung mit einem ausgezeichneten Balkon von 10,95 m2. im 2. Stock in der neuen Anl…
$577,921
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Funchal, Portugal
Wohnung
Funchal, Portugal
Fläche 3 094 m²
Komplex im Zentrum von Funchal, im Einkaufszentrum La Vie mit moderner Architektur, bestehen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Diese 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer herrlichen Luxus-Komplex auf der Insel Madeira, in der…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
$401,883
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Schönes Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in einem einzigartigen Komplex in San…
$505,431
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Zum Verkauf Wohnung mit 3 Schlafzimmern im Zentrum von Funchal, in einem Gebäude im Einkaufs…
$755,242
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Madeira

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Madeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen