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Wohnungen in Albufeira, Portugal

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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19 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Diese 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung befindet sich in einer charmanten Boutique-Entwicklung von …
$1,52M
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Studio 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Studio 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Ein modernes 4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Branqueira. Diese Unterkunft befindet sich in…
$1,05M
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Penthouse in Albufeira, Portugal
Penthouse
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Diese eleganten Apartments sind quadratisch.  178 – 188 qm, einschließlich einer Eliteküche …
$1,61M
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Dieses 3-Zimmer-Duplex-Wohnung zum Verkauf befindet sich in Albufeira, in einem renommierten…
$644,710
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende 3-Zimmer-Wohnung im renommierten Pine Cliffs Ocean Suites Resort & Spa …
$2,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
The apartment with 3 bedrooms, 129 sq.m, completely new, with 2 parking and a balcony of 20 …
$590,298
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein modernes Apartment mit einem Schlafzimmer im Erdgeschoss befindet sich auf einem Hügel m…
$334,077
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
2 Schlafzimmer Wohnung, Meerblick AlbufeiraDiese exquisite Zwei-Zimmer-Wohnung mit Panoramab…
$537,698
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Dieses brandneue Studio zum Verkauf befindet sich im Herzen von Olhos D’Água, in Albufeira, …
$351,660
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
Wählen Sie einen von drei verschiedenen Layouts mit einer Fläche von 108-136 Quadratmetern. …
$983,830
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Diese luxuriöse, nach Süden ausgerichtete Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern befindet …
$5,27M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Exclusive Condominium Praia de Olhos DÁgua, Albufe…
$615,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese komplett möblierte 1+1-Zimmer-Wohnung befindet sich im renommierten Golfdorf Balaia un…
$492,324
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Kürzlich renoviert mit hochwertigen Oberflächen während Sie werden automatisch von einer hel…
$410,270
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$636,596
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Luxuskomplex bestehend aus 18 Wohnungen mit hochwertiger Bauweise und Meerblick. Die Wohnu…
$623,420
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung in exklusiver Anlage am Meer, mit 52 Einheiten, in einer der nobe…
$575,871
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick und Terrasse – Albufeira Befindet sich in einer Wohnanlage, 2…
$418,472
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung in exklusiver Anlage am Meer, mit 52 Einheiten, in einer der nobe…
$792,483
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Immobilienangaben in Albufeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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