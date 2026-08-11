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Wohnungen in Maia, Portugal

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Maia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Maia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/6
$259,112
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Maia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Maia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer und Balkon im 2. Stock des neuen Gebäudes.Dieses Apartmen…
$253,440
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Wohnung 4 zimmer in Aguas Santas, Portugal
Wohnung 4 zimmer
Aguas Santas, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
This luxurious 3-bedroom flat in a gated community with 3 independent entrances and a privat…
$456,609
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Immobilienangaben in Maia, Portugal

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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