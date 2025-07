Wohnung in einem Neubau NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu

Über das Projekt:

Bellapais Villas ist eine exklusive Wohnanlage am Berghang in Incesu mit 32 umweltbewussten Villen und Panoramablick auf das Meer. Umgeben von Wald und nur 1 km von Stränden, Schulen und Resorts entfernt, bietet dieses Projekt einen privaten und hochwertigen Lebensstil in Einklang mit der Natur.

Wichtige Punkte:

Panoramablick auf das Meer in ruhiger Berglage

Umweltfreundliches Design mit natürlichen Materialien

32 Villen für ein modernes, mediterranes Leben mit Privatsphäre

Verfügbare Einheiten:

Zwei Villentypen – ideal für Familien und Paare:

2+1 Stadthäuser

3+1 Privatvillen

Lage-Highlights:

Perfekte Kombination aus Ruhe, Natur und Nähe zu wichtigen Einrichtungen:

1 km zum mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strand und zu Restaurants

600 m zur Nejat British School

1 km zu Merit Diamond / Crystal Hotels

5 km zum Stadtzentrum von Kyrenia

Direkter Zugang zu Wald- und Wanderwegen

Ausstattung:

Bellapais Villas kombiniert modernen Komfort mit natürlicher Schönheit:

Gemeinschaftspool mit 250 m²

Poolbar mit Berg- und Meerblick

Tropisch-mediterrane Landschaftsgestaltung

Private Garagen für jede Villa

Grünflächen, Beleuchtung, Freizeitbereiche

Satelliten-TV, Internet und Telefonanschluss

Zahlungsplan:

50 % Anzahlung, 50 % in monatlichen, zweimonatlichen oder vierteljährlichen Raten bis zur Schlüsselübergabe im Juni 2025.

Über uns:

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.