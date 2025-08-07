Wohnung in einem Neubau NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Über das Projekt:

Eine großartige Investitionsmöglichkeit – Dedeman Suites & Residences ist ein möbliertes Apartmentprojekt direkt am Meer in Güzelyurt, Nordzypern. Es wird von der führenden Hotelmarke der Türkei betrieben. Mit türkischem Grundbucheintrag, Resort-Ausstattung und 85 % Baufortschritt bietet es hohe Renditechancen.

Wichtige Punkte:

Betrieben von der größten Hotelkette der Türkei (Dedeman)

Türkischer Grundbucheintrag – geeignet für ausländische Käufer

Vollständig möbliert mit Hotelstandard

85 % Baufortschritt

Lage direkt am Meer mit umfassender Wellness- und Tourismusinfrastruktur

Verfügbare Wohnungstypen:

1-Zimmer-Wohnung

2-Zimmer-Wohnung

Lage-Highlights:

Direkt am Meer

10 Min. nach Güzelyurt

15 Min. nach Lefke / Grenzübergang

30 Min. nach Nikosia

50 Min. nach Kyrenia

Einrichtungen:

Privatstrände

Beheizte Innen- und Außenpools

Spa, Schönheitsklinik, Anti-Aging-Zentrum

Restaurants, Jachthafen, Wassersport

Gärten und medizinische Wellnessbereiche

Yoga, Fitnessstudio, Kältekammer, Detox, Diabetespflege

Vollständige Hauspflege: medizinische Betreuung, IVF, Physiotherapie, Kinderbetreuung

Zahlungsplan:

50 % Anzahlung, 50 % zinsfrei bis Juni 2026 in flexiblen Raten alle 3 oder 6 Monate. Bankfinanzierung möglich.

Über uns:

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.