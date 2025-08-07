Wohnung in einem Neubau NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Über das Projekt:
Eine großartige Investitionsmöglichkeit – Dedeman Suites & Residences ist ein möbliertes Apartmentprojekt direkt am Meer in Güzelyurt, Nordzypern. Es wird von der führenden Hotelmarke der Türkei betrieben. Mit türkischem Grundbucheintrag, Resort-Ausstattung und 85 % Baufortschritt bietet es hohe Renditechancen.
Wichtige Punkte:
Betrieben von der größten Hotelkette der Türkei (Dedeman)
Türkischer Grundbucheintrag – geeignet für ausländische Käufer
Vollständig möbliert mit Hotelstandard
85 % Baufortschritt
Lage direkt am Meer mit umfassender Wellness- und Tourismusinfrastruktur
Verfügbare Wohnungstypen:
1-Zimmer-Wohnung
2-Zimmer-Wohnung
Lage-Highlights:
Direkt am Meer
10 Min. nach Güzelyurt
15 Min. nach Lefke / Grenzübergang
30 Min. nach Nikosia
50 Min. nach Kyrenia
Einrichtungen:
Privatstrände
Beheizte Innen- und Außenpools
Spa, Schönheitsklinik, Anti-Aging-Zentrum
Restaurants, Jachthafen, Wassersport
Gärten und medizinische Wellnessbereiche
Yoga, Fitnessstudio, Kältekammer, Detox, Diabetespflege
Vollständige Hauspflege: medizinische Betreuung, IVF, Physiotherapie, Kinderbetreuung
Zahlungsplan:
50 % Anzahlung, 50 % zinsfrei bis Juni 2026 in flexiblen Raten alle 3 oder 6 Monate. Bankfinanzierung möglich.
Über uns:
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.