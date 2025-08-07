  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Guzelyurt Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Wohnung in einem Neubau NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Morphou, Nordzypern
von
$202,704
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Wohnungen Wohnungen
Medien Medien
ID: 27347
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Güzelyurt District
  • Stadt
    Guzelyurt Belediyesi
  • Stadt
    Morphou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Über das Projekt:
Eine großartige Investitionsmöglichkeit – Dedeman Suites & Residences ist ein möbliertes Apartmentprojekt direkt am Meer in Güzelyurt, Nordzypern. Es wird von der führenden Hotelmarke der Türkei betrieben. Mit türkischem Grundbucheintrag, Resort-Ausstattung und 85 % Baufortschritt bietet es hohe Renditechancen.

Wichtige Punkte:

  • Betrieben von der größten Hotelkette der Türkei (Dedeman)

  • Türkischer Grundbucheintrag – geeignet für ausländische Käufer

  • Vollständig möbliert mit Hotelstandard

  • 85 % Baufortschritt

  • Lage direkt am Meer mit umfassender Wellness- und Tourismusinfrastruktur

Verfügbare Wohnungstypen:

  • 1-Zimmer-Wohnung

  • 2-Zimmer-Wohnung

Lage-Highlights:

  • Direkt am Meer

  • 10 Min. nach Güzelyurt

  • 15 Min. nach Lefke / Grenzübergang

  • 30 Min. nach Nikosia

  • 50 Min. nach Kyrenia

Einrichtungen:

  • Privatstrände

  • Beheizte Innen- und Außenpools

  • Spa, Schönheitsklinik, Anti-Aging-Zentrum

  • Restaurants, Jachthafen, Wassersport

  • Gärten und medizinische Wellnessbereiche

  • Yoga, Fitnessstudio, Kältekammer, Detox, Diabetespflege

  • Vollständige Hauspflege: medizinische Betreuung, IVF, Physiotherapie, Kinderbetreuung

Zahlungsplan:
50 % Anzahlung, 50 % zinsfrei bis Juni 2026 in flexiblen Raten alle 3 oder 6 Monate. Bankfinanzierung möglich.

Über uns:
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 61.0
Preis pro m², USD 3,323
Wohnungspreis, USD 202,704
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 104.0
Preis pro m², USD 4,075
Wohnungspreis, USD 423,759

Standort auf der Karte

Morphou, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Nordzypern
von
$259,640
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Nordzypern
von
$949,903
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$398,959
Wohnanlage Infinity
Spathariko, Nordzypern
von
$218,488
Wohnviertel Edreville
Trimithi, Nordzypern
von
$607,938
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Morphou, Nordzypern
von
$202,704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Wohnanlage K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Nordzypern
von
$270,652
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🌿 K ISLANDS – Symbol für Luxus und Exklusivität in Nordzypern 🌿Den mediterranen Traum verwirklichenK ISLANDS ist ein einzigartiges Premium-Boutique-Projekt auf der ersten Linie des Mittelmeers. Es ist ein Paradies, wo Architektur, Natur und Komfort in perfekter Harmonie verschmelzen.Es gibt …
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Nordzypern
von
$232,632
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
🌟 Exklusiver 3+1 Bungalow im renommierten Stadtteil Yeni Boğaziçi 🌟 Perfekte Kombination aus Komfort, Stil und günstigen Lage!Bungalow Merkmale:- Wohnbereich: 142 m2 - geräumige und helle Zimmer mit Gemütlichkeit.- 370 m2 - die Möglichkeit, Ihre eigene grüne Oase oder Erholungsgebiet zu scha…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Trikomo, Nordzypern
von
$92,212
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Fläche 43–48 m²
3 Immobilienobjekte 3
Saryap Insaat LTD ist ein türkisches Bauunternehmen mit mehr als 25 Kindererfahrungen im Baugeschäft in der Türkei und in Europa und arbeitet seit 2016 in Kirpe. Unser Edelweiss-Projekt ist eine hochwertige Konstruktion und Dienstleistung und die Möglichkeit einer rentablen Investition. Sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
109,453
Studio
43.0
93,436
Bauherr
Saryap Insaat LTD
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen