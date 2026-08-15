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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Nordzypern

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 345 m² in Nordzypern
Gewerbefläche 345 m²
Nordzypern
Fläche 345 m²
Etagenzahl 5
Сдаётся в аренду кмерческое помещение в смертре Кирении (район ., в 10 минутах от набережной…
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Gewerbefläche 240 m² in Nordzypern
Gewerbefläche 240 m²
Nordzypern
Fläche 240 m²
Etagenzahl 5
Сдаётся в аренду кмерческое помещение в смертре Кирении (район ., в 10 минутах от набережной…
$8,075
pro Monat
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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