Green & Blue

Vathylakas, Nordzypern

von €106,565

52–136 m² 3

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-623 STANDORT: Zypern/ İskele Long Beach - Entfernung zum Meer -100M - Flughafen Larnaca - 65 km - Flughafen Ercan - 50km - Östliche Mittelmeer Universität - 15km - Supermärkte 50 m VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+0 - 56m2 1+1 -8 0 m2 2+1 - 136m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Mai 2025 Block A: 2018 Block E: Juni 2022 Block C: Demnächst AUSSTATTUNG: Überdachtes Parkhaus Freibad Hallenbad Kinderspielplatz & Park Kinderkrippe Grillplatz Yoga und Pilates Massageraum Fitnessraum Sprudelbad Bar Turnhalle Markt Wasserpfeifen-Café Spa & Türkisches Bad Innen- und Außenparkplatz 7/24 Rezeption Autovermietung Transfer zum Strand Wöchentlicher Reinigungsservice Spielplätze für Kinder Mini-Zoo 24/7 Videoüberwachung und Sicherheit Kommerzielle Bereiche Notausgänge auf jeder Etage Über Zypern/ İskele Long Beach Die Region Iskele, im Nordosten Zyperns gelegen, verfügt über die schönsten Strände der Insel. Diese Strände haben klares Wasser und glänzenden Sand. Ein weiterer Vorteil der Region Iskele Long Beach ist, dass sie nur 15 Autominuten vom Zentrum und den Schulen entfernt ist. Online Besichtigungstour: Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für einen Live-Videoanruf, Per Videoanruf nehmen wir das Objekt/den Standort live vor Ort auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können.