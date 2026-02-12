Wohnung in einem Neubau Class 10

Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, Famagusta

Die Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.

Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.

Das Hotel liegt im renommierten Stadtteil Çanakkale, umgeben von:

Hochschulen

Schulen

Krankenhäuser

Einkaufszentren

Alle täglichen Notwendigkeiten und sozialen Lebens Annehmlichkeiten sind zu Fuß erreichbar, während das Gebäude bleibt in einer ruhigen Wohnanlage 🌿

🏡 Layoutoptionen

1. Stock:

3+1 Ferienwohnungen

Nur 2 Einheiten pro Etage

139 m2 Wohnfläche

2.–4. Boden:

2+1 Ferienwohnungen

3 Einheiten pro Etage

90 m2 Wohnfläche

Nachdenklich gestaltete Layouts bieten sowohl Geräumigkeit als auch Funktionalität.

✨ Eigenschaften des Apartments

Große Auswahl an hochwertigen Bodenkeramiken

Premium Badezimmer Keramik, Fliesen und Sanitärkeramik

Hilton Waschbecken

Deckenhöhe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)

Marmerite Arbeitsplatten

Einbauschränke in jedem Schlafzimmer (Farboptionen verfügbar)

Hochwertige PVC/Aluminium Doppelglasfenster

Wasserpumpensystem und Warmwasserbereiter

Zentralsatelliten TV & Internet Infrastruktur

Reinigungs- und Wartungsdienstleistungen für Post-Liefergut

Jedes Detail wird ausgewählt, um langfristigen Komfort und Lebensqualität zu gewährleisten.

📈 Investitionsmöglichkeiten

Klasse 10 ist mehr als nur ein Zuhause – es ist eine intelligente Investition.

Die Lage bietet:

Hohe Mietnachfrage

Stabiles Immobilienwertwachstum

Starke Mietbasis durch nahe gelegene Universitäten

Eine ideale Option für Endbenutzer und Investoren, die stabile Renditen suchen 💼