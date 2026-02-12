Wohnung in einem Neubau Class 10

Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, Famagusta
Die Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.
Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.
Das Hotel liegt im renommierten Stadtteil Çanakkale, umgeben von:
Hochschulen
Schulen
Krankenhäuser
Einkaufszentren
Alle täglichen Notwendigkeiten und sozialen Lebens Annehmlichkeiten sind zu Fuß erreichbar, während das Gebäude bleibt in einer ruhigen Wohnanlage 🌿
🏡 Layoutoptionen
1. Stock:
3+1 Ferienwohnungen
Nur 2 Einheiten pro Etage
139 m2 Wohnfläche
2.–4. Boden:
2+1 Ferienwohnungen
3 Einheiten pro Etage
90 m2 Wohnfläche
Nachdenklich gestaltete Layouts bieten sowohl Geräumigkeit als auch Funktionalität.
✨ Eigenschaften des Apartments
Große Auswahl an hochwertigen Bodenkeramiken
Premium Badezimmer Keramik, Fliesen und Sanitärkeramik
Hilton Waschbecken
Deckenhöhe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)
Marmerite Arbeitsplatten
Einbauschränke in jedem Schlafzimmer (Farboptionen verfügbar)
Hochwertige PVC/Aluminium Doppelglasfenster
Wasserpumpensystem und Warmwasserbereiter
Zentralsatelliten TV & Internet Infrastruktur
Reinigungs- und Wartungsdienstleistungen für Post-Liefergut
Jedes Detail wird ausgewählt, um langfristigen Komfort und Lebensqualität zu gewährleisten.
📈 Investitionsmöglichkeiten
Klasse 10 ist mehr als nur ein Zuhause – es ist eine intelligente Investition.
Die Lage bietet:
Hohe Mietnachfrage
Stabiles Immobilienwertwachstum
Starke Mietbasis durch nahe gelegene Universitäten
Eine ideale Option für Endbenutzer und Investoren, die stabile Renditen suchen 💼