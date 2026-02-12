  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau Class 10

Wohnung in einem Neubau Class 10

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$127,453
MwSt.
BTC
1.5160234
ETH
79.4612692
USDT
126 010.4207347
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33331
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, Famagusta

Die Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.

Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.

Das Hotel liegt im renommierten Stadtteil Çanakkale, umgeben von:

  • Hochschulen

  • Schulen

  • Krankenhäuser

  • Einkaufszentren

Alle täglichen Notwendigkeiten und sozialen Lebens Annehmlichkeiten sind zu Fuß erreichbar, während das Gebäude bleibt in einer ruhigen Wohnanlage 🌿

🏡 Layoutoptionen

1. Stock:

  • 3+1 Ferienwohnungen

  • Nur 2 Einheiten pro Etage

  • 139 m2 Wohnfläche

2.–4. Boden:

  • 2+1 Ferienwohnungen

  • 3 Einheiten pro Etage

  • 90 m2 Wohnfläche

Nachdenklich gestaltete Layouts bieten sowohl Geräumigkeit als auch Funktionalität.

✨ Eigenschaften des Apartments

  • Große Auswahl an hochwertigen Bodenkeramiken

  • Premium Badezimmer Keramik, Fliesen und Sanitärkeramik

  • Hilton Waschbecken

  • Deckenhöhe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)

  • Marmerite Arbeitsplatten

  • Einbauschränke in jedem Schlafzimmer (Farboptionen verfügbar)

  • Hochwertige PVC/Aluminium Doppelglasfenster

  • Wasserpumpensystem und Warmwasserbereiter

  • Zentralsatelliten TV & Internet Infrastruktur

  • Reinigungs- und Wartungsdienstleistungen für Post-Liefergut

Jedes Detail wird ausgewählt, um langfristigen Komfort und Lebensqualität zu gewährleisten.

📈 Investitionsmöglichkeiten

Klasse 10 ist mehr als nur ein Zuhause – es ist eine intelligente Investition.

Die Lage bietet:

  • Hohe Mietnachfrage

  • Stabiles Immobilienwertwachstum

  • Starke Mietbasis durch nahe gelegene Universitäten

Eine ideale Option für Endbenutzer und Investoren, die stabile Renditen suchen 💼

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage ARCADIA
Trikomo, Nordzypern
von
$118,775
Wohnviertel Carob Hill
Akanthou, Nordzypern
von
$168,450
Wohnanlage Capensis Homes
Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern
von
$179,380
MwSt.
Wohnanlage BLUE LAGUNA
Bogazi, Nordzypern
von
$170,742
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$202,470
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$127,453
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Agios Sergios, Nordzypern
von
$189,854
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Trikomo, Nordzypern
von
$120,556
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Entwickler: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDStandort: Iskele, Yeni Iskele BezirkEntfernung zum Meer: 650 mÜber das ProjektE-VOLVE ist ein innovativer Wohnkomplex mit einer neuen Ära der Automatisierung und Energieeffizienz.Der Buchstabe „E“ symbolisiert den Beginn einer neuen Ära, in der künstli…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,39M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen