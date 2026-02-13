  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Gold Residence

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
$115,644
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Modernes Meer Wohnen in Famagusta

Wir freuen uns, Gold Residence — ein neues 6-stöckiges Wohnhaus in der Karakol Gegend von Famagusta, nur 400 Meter vom Meer entfernt.

Dieses Projekt kombiniert erstklassige Lage, Qualitätsbau und starkes Investitionspotenzial.

  • Standort: Karakol

  • Boden: 6

  • Gesamteinheiten: 22

  • Landgröße: 500 m2

  • Titel deed: Türkisch

  • Abschlussdatum: Mai 2026 (+6 Monate)

📍 Location Highlights

Gold Residence ist umgeben von einer kompletten städtischen Infrastruktur:

Zu Fuß erreichbar:

  • Östliche Mittelmeeruniversität (WWU)

  • öffentliche Schule und Kindergarten

  • Supermarkt, Apotheke, Bank

  • Schönheitssalon

  • Hafen

  • Sport- und Fußballclubs

  • Meer Fisch Restaurant

5 Minuten mit dem Auto:

  • Sehenswürdigkeiten

  • historische Festung von Famagusta

  • Stadtzentrum mit Markengeschäften, Restaurants und Cafés

Eine ideale Kombination aus lebendigem Stadtleben und mediterranem Küsten Charme 🌊

🏡 Wohnungstypen

2+1

  • 80 m2

  • 82 m2

1+1

  • 65 m2 + 20 m2 Terrasse

  • 65 m2 + 75 m2 Terrasse

Nachdenklich gestaltete Layouts mit natürlichem Licht und schönem Meerblick.

🏗 Eigenschaften des Gebäudes

Jede Wohnung umfasst:

  • Privater Parkplatz

  • CCTV-System

  • Aufzug der Luxusklasse

  • Marmortreppen

  • Schall- und Wärmedämmung

  • Modernes Design mit hochwertigen Materialien

  • Doppelglasierte PVC-Fenster

  • Glas Balkon Geländer

  • Einbauschränke (Halle & Schlafzimmer)

  • Hochglanz Einbauküche

  • Voll ausgestattetes Badezimmer mit Regendusche

  • Stahltüren

  • Hängedecken

  • Gebäudewartung Service

💳 Zahlungsplan

Flexibel und investorfreundlich:

  • 35% Anzahlung

  • 35 % zinsfreier Einbau für 2,5 Jahre

  • 30% nach Schlüsselanlieferung, interessenfreie Installation für 1,5 Jahre

💼 Mietmanagement

Dienstleistungen des professionellen Managements:

  • 30% Provision für kurzfristige Mieten

  • 10% Provision für Langzeitmieten

Gold Residence ist ideal sowohl für persönliches Wohnen als auch als stabiles Einkommenserzeugnis in einem der vielversprechendsten Küstenorte von Famagusta.

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Realting.com
