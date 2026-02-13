Wohnung in einem Neubau Gold Residence

Modernes Meer Wohnen in Famagusta
Wir freuen uns, Gold Residence — ein neues 6-stöckiges Wohnhaus in der Karakol Gegend von Famagusta, nur 400 Meter vom Meer entfernt.
Dieses Projekt kombiniert erstklassige Lage, Qualitätsbau und starkes Investitionspotenzial.
Standort: Karakol
Boden: 6
Gesamteinheiten: 22
Landgröße: 500 m2
Titel deed: Türkisch
Abschlussdatum: Mai 2026 (+6 Monate)
📍 Location Highlights
Gold Residence ist umgeben von einer kompletten städtischen Infrastruktur:
Zu Fuß erreichbar:
Östliche Mittelmeeruniversität (WWU)
öffentliche Schule und Kindergarten
Supermarkt, Apotheke, Bank
Schönheitssalon
Hafen
Sport- und Fußballclubs
Meer Fisch Restaurant
5 Minuten mit dem Auto:
Sehenswürdigkeiten
historische Festung von Famagusta
Stadtzentrum mit Markengeschäften, Restaurants und Cafés
Eine ideale Kombination aus lebendigem Stadtleben und mediterranem Küsten Charme 🌊
🏡 Wohnungstypen
2+1
80 m2
82 m2
1+1
65 m2 + 20 m2 Terrasse
65 m2 + 75 m2 Terrasse
Nachdenklich gestaltete Layouts mit natürlichem Licht und schönem Meerblick.
🏗 Eigenschaften des Gebäudes
Jede Wohnung umfasst:
Privater Parkplatz
CCTV-System
Aufzug der Luxusklasse
Marmortreppen
Schall- und Wärmedämmung
Modernes Design mit hochwertigen Materialien
Doppelglasierte PVC-Fenster
Glas Balkon Geländer
Einbauschränke (Halle & Schlafzimmer)
Hochglanz Einbauküche
Voll ausgestattetes Badezimmer mit Regendusche
Stahltüren
Hängedecken
Gebäudewartung Service
💳 Zahlungsplan
Flexibel und investorfreundlich:
35% Anzahlung
35 % zinsfreier Einbau für 2,5 Jahre
30% nach Schlüsselanlieferung, interessenfreie Installation für 1,5 Jahre
💼 Mietmanagement
Dienstleistungen des professionellen Managements:
30% Provision für kurzfristige Mieten
10% Provision für Langzeitmieten
Gold Residence ist ideal sowohl für persönliches Wohnen als auch als stabiles Einkommenserzeugnis in einem der vielversprechendsten Küstenorte von Famagusta.