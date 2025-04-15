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Wohnkomplex Marina Village

Radovici, Montenegro
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$585,097
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ID: 38120
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 18
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Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Marina Village — Küstenviertel von Luštica Bay Marina Village — Küstenviertel innerhalb von Luštica Bay, erbaut um eine moderne Yachthafenanlage und eine Uferpromenade am Meer. Es ist der erste vollständig realisierte Teil des Projekts Luštica Bay, in dem bereits eine vollwertige Infrastruktur für Leben und Erholung entstanden ist. Das Viertel liegt direkt am Wasser und umfasst Wohnresidenzen, Apartments, Reihenhäuser und Villen mit Panoramablick auf die Adria und den Yachthafen. Die Architektur ist im modernen mediterranen Stil gehalten: Naturstein, helle Fassaden, begrünte Innenhöfe und Spazierwege entlang der Küste. In Marina Village ist bereits eine vollwertige Infrastruktur auf dem Niveau eines Premium-Resorts in Betrieb: moderner YachthafenUferpromenade mit Restaurants und Cafésausgestattete Strände und Beachclub-BereichePools und ErholungszonenSPA- und WellnessbereicheFitnessinfrastrukturGeschäfte und DienstleistungenKinder- und SpazierzonenDas zentrale Element des Viertels ist das Fünf-Sterne-Hotel The Chedi Luštica Bay, das direkt an der Uferpromenade von Marina Village liegt. Den Bewohnern und Gästen stehen Restaurants, Bars, ein SPA-Komplex, ein Hallenbad und ein Service auf hohem Niveau zur Verfügung. In Marina Village werden angeboten: Apartments am Meer,Residenzen mit Blick auf den Yachthafen,Reihenhäuser,Villen,Service-Residenzen von The Chedi.Die meisten Objekte verfügen über großzügige Terrassen, Panoramafenster und Ausblicke auf das Meer, den Yachthafen und die Küste der Halbinsel Luštica. Das Viertel ist sowohl für saisonale Erholung als auch für das ganzjährige Wohnen ausgelegt. Lage Marina Village liegt innerhalb von Luštica Bay auf der Halbinsel Luštica, einem der malerischsten Teile der Küste Montenegros. Flughafen Tivat — etwa 15 MinutenKotor — etwa 20–25 MinutenPorto Montenegro — etwa 20 MinutenStrände und Yachthafen — innerhalb des ViertelsDas Viertel vereint die Atmosphäre eines privaten Resorts am Meer mit einer vollwertigen Infrastruktur für komfortables Leben. Investitionspotenzial Marina Village gilt als einer der gefragtesten Teile von Luštica Bay aufgrund der Lage am Wasser, der fertigen Infrastruktur und der begrenzten Anzahl von Immobilien in der ersten Reihe. Apartments und Residenzen sind hier sowohl bei Käufern für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung stets gefragt.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 37.3 – 75.7
Preis pro m², USD 11,062 – 16,935
Wohnungspreis, USD 585,097 – 1,03M
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 79.7 – 115.5
Preis pro m², USD 12,413 – 12,970
Wohnungspreis, USD 1,03M – 1,43M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 107.5
Preis pro m², USD 18,136
Wohnungspreis, USD 1,95M
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 234.5 – 416.5
Preis pro m², USD 10,520 – 12,423
Wohnungspreis, USD 2,47M – 5,17M

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Radovici, Montenegro
Essen & Trinken
Freizeit

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Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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