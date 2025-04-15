Wohnkomplex Rhizon Trinity

Rhizon Trinity — ein neuer Wohnkomplex in der Stadt Risan, gelegen in einem der malerischsten Teile der Bucht von Kotor. Das Projekt vereint moderne Architektur, private Atmosphäre und natürliche Umgebung und schafft einen komfortablen Raum zum Leben und Erholen. Der Komplex befindet sich in einer ruhigen grünen Zone in Meeresnähe und bietet offene Ausblicke auf die Bucht und die Berge. Über den Komplex: Rhizon Trinity besteht aus drei Wohngebäuden auf einem Grundstück von etwa 2240 m². Der Komplex umfasst insgesamt nur 32 Apartments, darunter Ein- und Zweizimmerresidenzen, was Privatsphäre und ein Boutique-Living-Format gewährleistet. Das architektonische Konzept des Projekts vereint moderne Linien mit traditionellen Materialien der Region Bucht von Kotor — Naturstein und Holz. Die Fassaden sind mit Steinverkleidungen und hölzernen Dekorelementen gestaltet, wodurch sich der Komplex harmonisch in die natürliche Umgebung von Risan einfügt. Infrastruktur und Annehmlichkeiten: Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu einer Premium-Infrastruktur: Außenpool,SPA & Wellness-Bereich,Sauna,moderne Rezeption,Kinderspielplatz,gepflegtes Gelände,Parkplatz,Smart-Home-System in den Apartments.Jede Wohnung ist mit einem Smart-Home-System ausgestattet, das eine Fernsteuerung der Wohnparameter ermöglicht und so ein hohes Maß an Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit bietet. Lage: Der Komplex befindet sich in der Stadt Risan, einer der ältesten Städte der Bucht von Kotor, bekannt für ihre Geschichte, römischen Mosaiken und einzigartige Natur. Meer und Uferpromenade — zu Fuß erreichbarRömische Mosaiken — etwa 1 kmPerast — etwa 5 kmKotor — etwa 20 kmPorto Montenegro — etwa 27 kmFlughafen Tivat — etwa 27 km Investitionspotenzial: Die Bucht von Kotor bleibt eine der gefragtesten Regionen Montenegros für Immobilieninvestitionen aufgrund des begrenzten Angebots, der natürlichen Einzigartigkeit und der stabilen Nachfrage nach Mietobjekten. Rhizon Trinity vereint modernes Wohnen, Erholungsinfrastruktur und eine günstige Lage in Meeresnähe, was den Komplex sowohl für das eigene Wohnen als auch für die Erzielung stabiler Mieteinnahmen attraktiv macht.