Wohnkomplex Emerald

Neues Konzept des Wohnkomplexes:

grüne Oase im Privatgebiet 1,3 ha



● SPA

● Empfang in jedem Haus

● Warmes Innenpool

● Ihre Garage für Autos

● Restaurant und Service ( auf

Erdgeschoss der Gebäude ).

Abhilfe aus der Verwaltung

Stadtzentrum: 8 Minuten zu Fuß.

Zum Meer - 900 Meter.

Komplexe Infrastruktur

beheizter Wasserpool SPA Center mit

Hamam und Sauna

Innenparkplatz für Ihr Auto

im Erdgeschoss des Hauses

Im minus Erdgeschoss befindet sich eine Speisekammer

Bereich für Ihre Koffer, Fahrräder und

saisonale Dinge

— ist ein vollwertiges Gebiet

Oase, mit Sträuchern, die das ganze Jahr über blühen,

Bäume und Blumen, grüne Zypressenwand

entlang des Umfangs des Heimatgebiets

Minigolfplatz

Kinderspielplätze

Hundewanderbereich eingezäunt für

Annehmlichkeiten von Menschen und Haustieren

Der Komplex umfasst Wohnungen

verschiedene Layouts:

● Studios

● 1 + 1

● 2 + 1

Wohnfläche von 36 m2 bis 73,45 m2

Die Apartments werden mit vollständiger, sauberer Dekoration an den Käufer übertragen!