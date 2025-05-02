Wohnkomplex Emerald

Neues Konzept des Wohnkomplexes:
grüne Oase im Privatgebiet 1,3 ha
● SPA
● Empfang in jedem Haus
● Warmes Innenpool
● Ihre Garage für Autos
● Restaurant und Service ( auf
Erdgeschoss der Gebäude ).
Abhilfe aus der Verwaltung
Stadtzentrum: 8 Minuten zu Fuß.
Zum Meer - 900 Meter.
Komplexe Infrastruktur
beheizter Wasserpool SPA Center mit
Hamam und Sauna
Innenparkplatz für Ihr Auto
im Erdgeschoss des Hauses
Im minus Erdgeschoss befindet sich eine Speisekammer
Bereich für Ihre Koffer, Fahrräder und
saisonale Dinge
— ist ein vollwertiges Gebiet
Oase, mit Sträuchern, die das ganze Jahr über blühen,
Bäume und Blumen, grüne Zypressenwand
entlang des Umfangs des Heimatgebiets
Minigolfplatz
Kinderspielplätze
Hundewanderbereich eingezäunt für
Annehmlichkeiten von Menschen und Haustieren
Der Komplex umfasst Wohnungen
verschiedene Layouts:
● Studios
● 1 + 1
● 2 + 1
Wohnfläche von 36 m2 bis 73,45 m2
Die Apartments werden mit vollständiger, sauberer Dekoration an den Käufer übertragen!