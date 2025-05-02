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Wohnkomplex Emerald

Bar, Montenegro
von
$77,065
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5
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ID: 3808
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Neues Konzept des Wohnkomplexes:
grüne Oase im Privatgebiet 1,3 ha


● SPA
● Empfang in jedem Haus
● Warmes Innenpool
● Ihre Garage für Autos
● Restaurant und Service ( auf
Erdgeschoss der Gebäude ).

Abhilfe aus der Verwaltung
Stadtzentrum: 8 Minuten zu Fuß.
Zum Meer - 900 Meter.

Komplexe Infrastruktur

beheizter Wasserpool SPA Center mit
Hamam und Sauna
Innenparkplatz für Ihr Auto
im Erdgeschoss des Hauses
Im minus Erdgeschoss befindet sich eine Speisekammer
Bereich für Ihre Koffer, Fahrräder und
saisonale Dinge
— ist ein vollwertiges Gebiet
Oase, mit Sträuchern, die das ganze Jahr über blühen,
Bäume und Blumen, grüne Zypressenwand
entlang des Umfangs des Heimatgebiets
Minigolfplatz
Kinderspielplätze
Hundewanderbereich eingezäunt für
Annehmlichkeiten von Menschen und Haustieren

Der Komplex umfasst Wohnungen
verschiedene Layouts:

● Studios
● 1 + 1
● 2 + 1

Wohnfläche von 36 m2 bis 73,45 m2

Die Apartments werden mit vollständiger, sauberer Dekoration an den Käufer übertragen!

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 57.0
Preis pro m², USD 2,591
Wohnungspreis, USD 155,785
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 73.0
Preis pro m², USD 2,483
Wohnungspreis, USD 191,201
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 140.0
Preis pro m², USD 2,591
Wohnungspreis, USD 382,630

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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