Wohnquartier Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$528
;
6
ID: 28228
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

