  One bedroom apartment in Verde Village

Wohnquartier One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Montenegro
von
$146,701
;
6
ID: 28784
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

English
One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

Standort auf der Karte

M 10, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
von
$146,701
Andere Komplexe
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
von
$125,815
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 88–115 m²
5 Immobilienobjekte 5
Wir präsentieren Ihnen einen neuen aufregenden Wohnkomplex im malerischen Feriengebiet Becici. Dieses Projekt verkörpert den Traum eines Hauses am Meer und bietet den meisten Wohnungen einen unvergleichlichen Meerblick. Dieser Komplex wurde mithilfe fortschrittlicher Bautechnologien entwi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
114.7
407,184
Wohnung 3 zimmer
88.0
268,492 – 289,145
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Montenegro
von
$195,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 41–75 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue Wohnanlage mit Schwimmbad und SPA in Becicici. Das Gebäude verfügt über 7 Etagen und 24 Apartments mit Meerblick, Panorama-Aufzug, einen Pool, einen Ruhebereich, Saunen und eine Tiefgarage. Entfernung zum Meer - 400 Meter.Diese einzigartige Wohnanlage bietet einen faszinierenden Blick a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
219,817
Wohnung 2 zimmer
75.0
321,569
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen