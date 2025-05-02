  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$1,350
;
8
ID: 28215
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: idealno za kancelarije, predstavništva, agencije i druge poslovne aktivnostiProstor je svijetao, funkcionalan i pozicioniran u neposrednoj blizini brojnih institucija, hotela, banaka, restorana i šoping centra. Lokacija garantuje prepoznatljivost, odličnu dostupnost i prestižan poslovni imidž.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,350
