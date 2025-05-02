  1. Realting.com
  4. Wohnquartier New residential building in Bar

Bar, Montenegro
$2,171
ID: 28628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2. Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Wohnviertel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Wohnviertel Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$76,285
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
von
$445,972
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni bo…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
