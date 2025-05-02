Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$107,972
6
ID: 28344
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Immobilienagentur
