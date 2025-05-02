  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$146,701
ID: 28317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Montenegro
  Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze dom zdravlja, osnovna škola, vrtić, marketi i javni prevoz. Zgrada je novije gradnje i stan je odličan izbor kako za život, tako i kao investicija.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
