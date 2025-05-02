Wohnquartier Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,056
;
9
ID: 28191
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

