Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$469
6
ID: 28612
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne krije!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

