  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Wohnquartier Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Wohnquartier Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Montenegro
von
$457,708
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28365
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Petrovac

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto ispred zgrade: 10.000€.

Standort auf der Karte

Petrovac, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
von
$494,647
Wohnviertel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,230
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$156,090
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
von
$188,548
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
von
$457,708
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Alle anzeigen Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Montenegro
von
$159,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 78–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage mit einem Pool und einer eigenen Infrastruktur in Igalo, 300 Meter vom Meer entfernt.Die Anlage liegt günstig in ruhiger Lage, nur 5 Gehminuten vom Sandstrand und 7 km entfernt. lange Promenade, eine der malerischsten in Montenegro, die das Zentrum des touristischen L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
275,294
Wohnung 2 zimmer
82.0
307,956
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Montenegro
von
$176,042
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen