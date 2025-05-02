  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Montenegro
von
$305,139
ID: 28425
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Stadt
    Dobrota

Über den Komplex

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Standort auf der Karte

Dobrota, Montenegro
