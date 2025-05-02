  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Wohnquartier Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28214
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojom terasommoderno opremljeno kupatilo🏢 Detalji:Sprat: 1Lift: daBalkon/terasa: daNamješten: da (nov i neuseljavan)📍 Lokacija: Naselje Prvi maj, kod Krivog mosta, preko puta dječije bolnice – odlična povezanost sa svim djelovima grada.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
von
$756,519
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
von
$2,500
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Montenegro
von
$159,375
Wohnviertel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen