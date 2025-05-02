Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$469
;
6
ID: 28509
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzor, a stan ima obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 400€ + depozit. Ugovor obavezan.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

