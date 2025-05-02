Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$189,773
;
2
ID: 28213
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna novogradnja📅 Rok završetka radova: kraj 2025 godine.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

