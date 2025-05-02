  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Wohnquartier Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$205,382
;
8
ID: 28238
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija Ovaj stan odlikuje moderan enterijer, odlična iskorišćenost prostora i dodatna galerija koja pruža mogućnost za radni prostor, biblioteku ili kutak za odmor. Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze svi sadržaji potrebni za udoban život.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Montenegro
von
$264,228
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$129,097
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Andere Komplexe
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Das Onia Hills Resort & Residences bietet eine bemerkenswerte Auswahl an 55 Ein-Schlafzimmern und 10 komplett eingerichteten Wohnhäusern mit einem Schlafzimmer von 63 bis 92 Quadratmetern. Jedes Zuhause kombiniert maßgeschneidertes Design, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Oberflä…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Der neue Wohnkomplex erfüllt die höchsten Baustandards, was seine langlebige Qualität und seinen einwandfreien Komfort gewährleistet.Dank der Verwendung von natürlichen Materialien, besondere Aufmerksamkeit auf große Glasoberflächen, die eine Fülle von Licht bieten, sowie die Ver…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
62.0
167,357 – 181,910
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$818,298
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
