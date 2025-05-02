  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$763
9
ID: 28418
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto pod rampom. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

