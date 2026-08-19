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Wohnungen in Sardinien, Italien

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Alghero
3
19 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nebida, Italien
Wohnung 3 zimmer
Nebida, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/4
Neue gemütliche Apartments im sardischen Stil, ein verheiratetes Schlafzimmer mit Meerblick,…
$330,806
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Wohnung 3 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
OC-130319. Wohnung in Porto Cervo. SardinienWir bieten eine erstaunliche Drei-Zimmer-Wohnung…
$761,930
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Wohnung in Cannigione, Italien
Wohnung
Cannigione, Italien
Fläche 60 m²
IS-190717. Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex. Cannigione - SardinienSie können sich entsp…
$246,162
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sardinien, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sardinien, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese herrliche Wohnung in einer der beliebtesten Gegenden von Alghero. Fast u…
$336,954
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Penthouse 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Penthouse 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Zentrum Porto Cervo bieten wir ein herrliches Penthouses mit Meerblick an. Das Anwesen is…
$1,53M
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Wohnung 2 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
In der luxuriösen und charakteristischen Piazza del Principe bieten wir eine wunderbare Wohn…
$755,454
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Alghero, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alghero, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Zum Verkauf Wohnungen mit geräumigen Panoramaterrassen vom Entwickler.Darüber hinaus gibt es…
$290,478
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sardinien, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sardinien, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1
Exklusive Wohnung zum Verkauf, zwei Schritte vom Meer entfernt!Entdecken Sie den Komfort und…
$639,051
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Wohnung 6 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$974,426
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Wohnung 5 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Mit Blick auf den Hafen von Porto Cervo, eine helle Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit …
$711,660
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sardinien, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sardinien, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Stockwerk 3
$1,51M
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Wohnung 11 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 11 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
In der Nähe von einem der schönsten Strände Sardiniens, bieten wir ein wunderschönes Haus mi…
$2,74M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sardinien, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sardinien, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 4
Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf den Klang der Wellen, und aus den Fenstern Ihres geräum…
$1,51M
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Wohnung 2 zimmer in Nebida, Italien
Wohnung 2 zimmer
Nebida, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
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Wohnung 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir bieten eine schöne Wohnung, bestehend aus 2 Schlafzimmern und einer herrlichen Terrasse …
$1,04M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Alghero, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alghero, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses charmante Studio im Herzen des historischen Viertels von Alghero, ideal…
$156,858
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Penthouse in Alghero, Italien
Penthouse
Alghero, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$1,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sardinien, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sardinien, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1
$261,430
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Wohnung 2 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$350,356
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Eigenschaftstypen in Sardinien

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

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