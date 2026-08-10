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Wohnungen in Provincia di Imperia, Italien

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Sanremo
60
Bordighera
31
Ventimiglia
3
133 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
LH-2T03. Dreizimmerwohnung in San Remo, Ligurien50 Meter von den Sandstränden des Restaurant…
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
LH-2T15. Apartments in Ligurien - Wohnung mit Garten in San RemoNur wenige Minuten von den S…
$275,467
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Wohnung 5 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 125 m²
LH-2Q43. Vier-Zimmer-Wohnung in San Remo, Solaro ZoneIn der prestigeträchtigen Wohngegend vo…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
LH-2T33. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, San RemoIn einer ruhigen und ruhigen Ge…
$345,799
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T36. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer der r…
$463,019
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 165 m²
LH-2Q25. Wohnung zum Verkauf in San PemoPenthouse mit großer Terrasse und Meerblick auf der …
$1,23M
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
LH-1T85. Квартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$445,436
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
LH-2T21. San Remo 3-Zimmer-Wohnung. LigunDie Wohnung besteht aus: Flur, geräumiges Wohnzimme…
$445,436
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Wohnung 4 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
KK-SAN-861. Ein Bild in San Remo. LigunWohnung mit Terrasse im 2. Stock eines neu renovierte…
$433,714
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
LH-3Q10. Penthouse-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hüg…
$527,490
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Wohnung 5 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалеттиВ жилом компл…
$996,370
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
KK- Apartment in einem neuen Komplex in BordigerDie neue Miramare ResidenzNeue Wohnung in 12…
$761,930
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Wohnung 4 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
LH-1Q16. Ferienwohnungen am Meer in Italien, Ligurien, OspedalettiIn einer der renommiertest…
$644,710
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Wohnung 4 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
LH-2B05. Penthouse-Wohnung zum Verkauf in San Remo, LiugriaEin paar Meter vom berühmten Fahr…
$257,884
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
KK-SAN-808. Apartment mit Terrasse mit MeerblickWohnung von 90 qm auf einem 2-Meter 4-stöcki…
$410,270
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Wohnung 4 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
KK-280817-4. Квартира в Оспедалетти 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструи…
$586,100
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
LH-1Q09. Ferienwohnungen am Meer in Ligurien, Ospedaletti, ItalienIm Herzen der kleinen Küst…
$492,324
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Wohnung 5 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
LH-3Q22. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hügel der gemütl…
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
LH-2T29. Drei-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in San Remo, ItalienAuf einer der schönsten Straße…
$457,158
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
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Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
LH-2T22. Продажа квартир на первой береговой линии в Италии, Лигурия, Сан-РемоМенее чем в 50…
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Fläche 152 m²
LH-2Q05. Penthouse-Wohnung mit einer großen Terrasse und Meerblick in San RemoPenthouse-Wohn…
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 2
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Fläche 69 m²
LH-3B12. Wohnung zum Verkauf in der Stadt BordigueraKaufen Sie eine Wohnung mit neuen Renovi…
$293,050
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
KK-3Q35. Vier-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in BordigerDirekt am Meer, in einer exklusiven Wo…
$1,29M
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Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
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Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
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Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
KK-AT104. Elegantes Penthouse in der renommierten Gegend von Portosole in San RemoElegantes …
$1,04M
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Wohnung 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
LH-2Q51. Wohnung mit Meerblick in San Remo, Ligurien, ItalienIn einer der prestigeträchtigst…
$879,150
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Zimmer 3
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Fläche 65 m²
LH-3T13. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIm Herzen der …
$316,494
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Zimmer 5
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Fläche 57 m²
LH-2B86. Neue Wohnung im Zentrum von San Remo, Ligurien, ItalienNur 100 Meter vom neuen Bahn…
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Fläche 94 m²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
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Eigenschaftstypen in Provincia di Imperia

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Provincia di Imperia, Italien

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