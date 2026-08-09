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Wohnungen in Venetien, Italien

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Venedig
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Peschiera del Garda
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Wohnung 3 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эег…
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$287,189
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Neue Wohnung mit eigenem Garten.In einer neu gebauten Residenz in Pesquiera…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Magugnano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Magugnano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-SB304-2. Wohnung mit Blick auf den SeeWohnung im zweiten Stock eines Gebäudes bestehend a…
$468,880
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Wohnung 3 zimmer in Bardolino, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
GH-ZV00024. Drei-Zimmer-Wohnung einen Steinwurf vom See entfernt.In einem renovierten alten …
$445,436
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Wohnung 4 zimmer in Vittorio Veneto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Vittorio Veneto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Wohnung 3 zimmer in Castelnuovo del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Castelnuovo del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-SV00099. Drei-Zimmer-Wohnung in Peschiera del GardaAufzug, elektrisches Tor, Doppelvergla…
$574,378
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТИРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
$504,046
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Wohnung 3 zimmer in Jesolo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Jesolo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
$715,042
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
GH-SV00083. Renovierte Wohnung mit Blick auf den SeeIn San Benedetto di Lugana, nur 150 Mete…
$322,355
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
$1,02M
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРасполо…
$386,826
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Wohnung in Asolo, Italien
Wohnung
Asolo, Italien
Fläche 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exklusiv Wohnungen in Asolo (Treviso, Venetien) Wohnen in einer der s…
$210,810
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Penthouse in Lido di Jesolo, Italien
Penthouse
Lido di Jesolo, Italien
Fläche 168 m²
Stockwerk 8
Dieses außergewöhnliche Penthouse in privilegierter 8. und 9. Etage vereint moderne italieni…
$2,27M
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In einer neu errichteten Wohnanlage in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des…
$492,687
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Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$262,767
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Wohnung 3 zimmer in Peschiera del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Peschiera del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
In der malerischen Umgebung von Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Herzen der Stad…
$316,415
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Wohnung 3 zimmer in Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Umgeben von einem jahrhundertealten Park von 10.000 m² bieten wir eine geräumige und helle D…
$328,458
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Wohnung 4 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Wohnung 4 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
An den Hügeln oberhalb des hübschen Dorfes Torri del Benaco, nur 5 Gehminuten vom Seeufer un…
$613,122
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Wohnung 3 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Eleganz und Raffinesse in modernem Stil und ein uneingeschränkter Blick auf den See kennzeic…
$937,201
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Wohnung 2 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Peschiera del Garda in einer sehr zentralen Lage in einer Residenz mit Schwimmbad, bieten wi…
$695,237
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Wohnung 3 zimmer in Lazise, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Im Herzen von Lazise, einem malerischen Dorf am Gardasee, steht die prestigeträchtige "Resid…
$1,08M
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Wohnung 3 zimmer in Lazise, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Im Herzen von Lazise, einem malerischen Dorf am Gardasee, steht die prestigeträchtige "Resid…
$1,07M
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
In einer ruhigen Wohngegend, nur 800 m vom Zentrum von Garda entfernt, in einer gepflegten W…
$341,597
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Wohnung 4 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
In einer neu errichteten Residenz in Peschiera del Garda, nur wenige Schritte vom Ufer des G…
$908,735
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