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Wohnungen in Bordighera, Italien

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31 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
LH-3T25. Verkauf von Wohnungen mit Meerblick. Ligurien, Boordigera, ItalienAuf einer der mal…
$504,046
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
$644,710
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
LH-3T30. Ferienwohnungen mit einer Terrasse am Meer in Italien, Ligurien, BordigerIm Herzen …
$697,459
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T86. Wohnung mit Garten in Ligurien - Dreizimmerwohnung in Villa in BordigerIn der prest…
$480,602
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 225 m²
FP-510. Luxus-Wohnung in einem historischen Gebäude des frühen zwanzigsten JahrhundertsIm hi…
$2,11M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 115 m²
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
$679,876
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 130 m²
KK-Besson. 130 sq m luxus Prestige apartment in Bordiger130 qm Luxus Prestige Wohnung in Bor…
$1,52M
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 160 m²
LH-3Q23. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerAuf den Panoramablicken der kle…
$468,880
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 75 m²
LH-3T36. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer der r…
$463,019
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 100 m²
LH-3Q94. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Bordger Im Erdgeschoss eines kleinen …
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 100 m²
LH-3T32. Drei-Zimmer-Wohnung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIm Herzen der kleinen Or…
$410,270
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Fläche 160 m²
KK-IV869. Attraktive Wohnung in Bordiger Attraktive Wohnung von 160 Quadratmetern auf der ze…
$1,11M
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Fläche 135 m²
LH-3Q16. Wohnung mit Reparatur und Meerblick in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer ruhigen…
$527,490
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
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Schlafräume 1
Fläche 72 m²
LH-3B13. Verkauf von Luxus-Wohnungen am Meer in Bordiger, Ligurien, ItalienIn der prestigetr…
$363,382
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 120 m²
KK- Apartment in einem neuen Komplex in BordigerDie neue Miramare ResidenzNeue Wohnung in 12…
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Fläche 180 m²
KK-IV872. Apartments in der renommierten Wohngegend von BordigheraIn der renommierten Wohnge…
$1,17M
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Fläche 141 m²
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 125 m²
LH-3Q25. Prestigious property - Ferienwohnungen am Meer in Italien, BordigeraIn der prestige…
$738,486
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Fläche 200 m²
KK-3Q35. Vier-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in BordigerDirekt am Meer, in einer exklusiven Wo…
$1,29M
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Fläche 140 m²
LH-3Q10. Penthouse-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hüg…
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Fläche 140 m²
KK-IV789. Moderne Wohnung mit herrlichem MeerblickIn einem neu gebauten Wohnkomplex mit eine…
$808,818
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KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
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LH-3T13. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIm Herzen der …
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LH-3T20. Penthouse-Wohnung in Italien, Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hügel des Ferienorts…
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Fläche 83 m²
LH-3T43. Wohnung mit neuer Renovierung in Bordiger, Ligurien, ItalienIm Herzen der charmante…
$339,938
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Fläche 270 m²
LH-3Q22. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hügel der gemütl…
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Fläche 225 m²
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
$1,76M
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Fläche 100 m²
LH-3T62. Neue Wohnung in einem neuen Gebäude am Meer in Italien, Ligurien, BordigueraIm zent…
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Fläche 85 m²
LH-3T34. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIm Zentrum des…
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LH-3T55. Ferienwohnungen am Meer in Bordiger, Ligurien, ItalienIm Zentrum, einer der exklusi…
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