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Wohnungen in Como, Italien

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Tremezzina
9
Gravedona ed Uniti
4
46 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Cernobbio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 243 m²
ID - 10088. VB- Ferienwohnungen in ChernobbioApartments in Chernobbio in einem Komplex von 4…
$2,05M
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Wohnung 5 zimmer in Blevio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Blevio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
PL-PR_A24. Озеро Комо. Апартаменты с видом на озеро   В жилом комлексе « Ла Кал », располож…
$1,41M
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Wohnung 3 zimmer in Blevio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Blevio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
MV-270221-1. Идеальная концепция квартиры в исторической виле на берегу озера в БлевиоИдеаль…
$761,930
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TekceTekce
Wohnung 6 zimmer in Lenno, Italien
Wohnung 6 zimmer
Lenno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
GR-Tr-178. Luxus-Wohnungen in Tremezzina, LennonDie erste Etage der Residenz (ca. 200 qm) um…
$2,34M
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Wohnung 5 zimmer in Como, Italien
Wohnung 5 zimmer
Como, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/4
Smart Luxury Apartment mit Panoramablick auf den See und Sonnenuntergang Terrasse — Campione…
$1,50M
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Hotel Invest
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Wohnung 6 zimmer in Molina, Italien
Wohnung 6 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Wohnung 4 zimmer in Lenno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lenno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
MV-221122-2. Elite Residenz des Neubaus in LennonDie Residenz befindet sich in Lenno in eine…
$843,984
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Wohnung 3 zimmer in Como, Italien
Wohnung 3 zimmer
Como, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
ID 3456. Gemütliche Wohnung in einem neuen Komplex in Como Gemütliche Wohnung am Comer See i…
$825,229
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Wohnung 5 zimmer in Como, Italien
Wohnung 5 zimmer
Como, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
ID 10111. VB - Luxus-Wohnungen im Zentrum von ComoEin-of-a-kind Wohnungen in der Elite-Berei…
$2,70M
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Wohnung 5 zimmer in Civiglio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
MV-221122-4. Wohnung in einem historischen restaurierten Palast am Comer SeeIm Herzen der St…
$2,63M
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Wohnung 4 zimmer in Argegno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Argegno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Nur wenige Schritte vom See und vom Zentrum von Argegno entfernt, neu erbaute Residenz mit m…
$798,154
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Wohnung 2 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 2 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Dieses Apartment liegt 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und verfügt ü…
$295,612
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Wohnung 5 zimmer in Menaggio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Menaggio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Villa Eva is a historic building (1880) in neo-Gothic style located directly in the center o…
$722,608
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Wohnung 4 zimmer in Lenno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lenno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Im exklusiven Golfo di Venere in Lenno ist Tremezzina nur zwei Schritte vom See entfernt. W…
$766,403
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Wohnung 3 zimmer in Gravedona ed Uniti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Gravedona ed Uniti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
In einer modernen Residenz mit Swimmingpool und Aufzug im Zentrum des Dorfes Gravedona ed Un…
$328,458
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Wohnung 4 zimmer in Como, Italien
Wohnung 4 zimmer
Como, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Wohnung von etwa 85 Quadratmetern in Como, Valduce Bereich. Die Wohnung befindet sich im Hoc…
$290,138
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Wohnung 5 zimmer in Tremezzina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Tremezzina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Am herrlichen Westufer des Comer Sees und in der bekannten Gegend von Tremezzina (Ossuccio) …
$613,122
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Wohnung 4 zimmer in Tremezzo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Tremezzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Nur wenige Schritte vom See entfernt befindet sich die Wohnanlage "i Tulipani", bestehend au…
$459,842
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Wohnung 3 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 3 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Dieses Apartment befindet sich 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und v…
$383,201
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Wohnung 12 zimmer in Tremezzo, Italien
Wohnung 12 zimmer
Tremezzo, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Tremezzo, oberhalb der monumentalen Villa Pirelli und Villa Sola gelegen, in einer beneidens…
$2,63M
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Wohnung 4 zimmer in Nesso, Italien
Wohnung 4 zimmer
Nesso, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
SCHÖNHEIT VERBRAUCHT KEINEN BODEN! Renovierung nur einen Steinwurf von der Schlucht und dem …
$536,482
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Wohnung 4 zimmer in Argegno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Argegno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Nur wenige Schritte vom See entfernt. Luxuriöse 133 m2 große Wohnung (179 m2 Gewerbefläche) …
$1,31M
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Wohnung 5 zimmer in Tremezzina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Tremezzina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Eingebettet in das herrliche Westufer des Comer Sees und in der bekannten Gegend von Tremezz…
$613,122
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Wohnung 7 zimmer in Cremia, Italien
Wohnung 7 zimmer
Cremia, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 156 m²
Wir bieten eine Wohnung im Erdgeschoss an. Es muss jedoch restauriert werden und verfügt übe…
$186,126
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Wohnung 6 zimmer in Nesso, Italien
Wohnung 6 zimmer
Nesso, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
SCHÖNHEIT VERBRAUCHT KEINEN BODEN! Renovierung nur einen Steinwurf von der Schlucht und dem …
$821,146
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Wohnung 7 zimmer in Pianello del Lario, Italien
Wohnung 7 zimmer
Pianello del Lario, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
In one of the most panoramic areas of the Municipality of Pianello del Lario and more precis…
$1,31M
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Wohnung 6 zimmer in Pianello del Lario, Italien
Wohnung 6 zimmer
Pianello del Lario, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
In dieser Wohnanlage mit Swimmingpool, die sich auf dem ersten Hügel in Pianello Del Lario b…
$295,612
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Wohnung 5 zimmer in Menaggio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Menaggio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Im Zentrum von Menaggio, im Herzen des Comer Sees. Diese Wohnung genießt eine fantastische z…
$262,767
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Wohnung 4 zimmer in Nesso, Italien
Wohnung 4 zimmer
Nesso, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
SCHÖNHEIT VERBRAUCHT KEINEN BODEN! Renovierung nur einen Steinwurf von der Schlucht und dem …
$711,660
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Wohnung 2 zimmer in Gravedona, Italien
Wohnung 2 zimmer
Gravedona, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Dieses Apartment liegt 3 km von Gravedona und dem Ufer des Comer Sees entfernt und verfügt ü…
$328,458
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Eigenschaftstypen in Como

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Como, Italien

mit Schwimmbad
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